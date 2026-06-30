Diese Neuerung bei HOFER spart künftig Zeit

Ein modernes Einkaufsambiente und ein vielfältiges Frische-Angebot zum gewohnt günstigen HOFER Preis – darauf dürfen sich die Kund:innen des Diskonters stets verlassen. Die HOFER Filialen bieten dank übersichtlichem Regalkonzept einen guten Überblick und leichtere Orientierung – und sparen damit wertvolle Zeit beim Einkauf. Doch HOFER geht noch einen Schritt weiter und ist bestrebt, seinen Kund:innen nicht nur in den HOFER Filialen ein angenehmes und effizientes Einkaufserlebnis mit kurzen Wegen zu bieten. Aus diesem Grund stattet der Lebensmittelhändler die Parkplätze seiner Filialen mit Paketstationen aus. In diesem Bestreben ist die Kooperation mit myflexbox ein weiterer wichtiger Meilenstein.

Einmaliges Service für HOFER Kund:innen

In Österreich sind dabei alle Paketservices vieler großen Paketdienste an myflexboxen verfügbar – von DPD über UPS, DHL, GLS bis hin zu FedEx. Damit bietet der Last-Mile-Spezialist einen in Europa einmaligen Service für Kund:innen. Jonathan Grothaus, CEO & Founder myflexbox, ergänzt: „Paketlogistik wird dann richtig gut, wenn sie sich nahtlos in den Alltag der Menschen integriert. Genau das schaffen wir gemeinsam mit HOFER: Kund:innen können ihren Einkauf mit Paketempfang, Versand oder Retoure verbinden. 24/7, anbieteroffen und direkt an stark frequentierten Standorten. Das spart Wege, macht die Letzte Meile effizienter und zeigt, welchen Mehrwert neutrale Paketstationen für Handel, Paketdienste und Konsument gleichzeitig schaffen.“ Für Kund:innen ist es eine Win-Win-Situation: Paket abholen und mit günstigem Einkauf bei HOFER kombinieren oder einfach umgekehrt – bei HOFER einkaufen und gleichzeitig bequem das Paket mitnehmen!

Sinnvolle Ergänzung zu bestehenden Paketstationen

Die Kooperation mit myflexbox baut bereits auf einem soliden Netz von über 300 Paketstationen auf, das den HOFER Kund:innen auch weiterhin zur Verfügung stehen wird. Insgesamt sollen in den kommenden Monaten rund 25 neue Stationen errichtet werden. 14 davon sind bereits in Betrieb gegangen, sieben davon in Wien – zum Beispiel bei der HOFER Filiale Heigerleinstraße 41, der HOFER Filiale Gutheil-Schoder-Gasse 4, der HOFER Filiale Gersthofer Straße 2d, HOFER FIliale Erzherzog Karl Straße 160 und der HOFER Filiale Linzer Straße 455. Zudem wurden 3 myflexboxen in Oberösterreich errichtet – unter anderem bei der Hauptniederlassung des Lebensmittelhändlers in Sattledt. Dementsprechend finden sich aktuell Standorte in Zirl, Wien, Klosterneuburg-Weidling, Kierling, Krems, Wels, Sattledt und Peuerbach. Weitere myflexboxen sind in Planung.