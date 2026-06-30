Flughafen-Aktion: Gäste können sich am Terminal 1 beraten lassen

Flugausfall, Dauerverspätung oder ein Hotel, das nicht den Versprechungen entspricht? So schnell ist die Urlaubsstimmung im Eimer. Damit Pendler und Angestellte aus Niederösterreich im Ernstfall nicht im Regen stehen, startet die AK Niederösterreich wieder ihre beliebte Flughafenaktion: Vom 3. Juli bis 16. August 2026 helfen die Konsumentenschützer an insgesamt sieben Wochenenden direkt vor Ort im Terminal 1 des Flughafens Wien-Schwechat bei allen Reise- und Fahrgastrechtsfragen weiter.

„Viele Familien müssen lange sparen, um sich in den Sommerwochen überhaupt noch einen gemeinsamen Urlaub leisten zu können. Wenn es dann Probleme mit der Unterkunft gibt oder Flüge ausfallen, ist das nicht nur ärgerlich, sondern ein echter finanzieller Schaden. Unser Ziel ist es, das Urlaubsbudget der Reisenden zu schützen: Wir klären sofort auf und sorgen dafür, dass die Betroffenen zu ihrem Recht und ihrem Geld kommen“ Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich

Für alle Fragen rund um’s Fliegen

Die AK-Konsumentenberatung ist wieder mit einem eigenen Infoschalter im Terminal 1 vertreten, um Fluggäste noch vor dem Boarding zu unterstützen. Den Startschuss für die Aktion hat AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB-Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser heute Dienstag im Rahmen eines Medientermins vor Ort gegeben. „Wir sind freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 7 bis 12 Uhr vor Ort, um möglichst viele Urlauber, die schon frühmorgens in den wohlverdienten Urlaub starten, zu erreichen“, erklärt Sandra Nowak, Reiseexpertin und Leiterin der AK-Konsumentenberatung. „Wer mit Urlaubsärger konfrontiert ist, den unterstützen wir mit Rat und Tat“, so Nowak.

Wissen im Handgepäck

Als kompakter Begleiter für unterwegs dient ein übersichtlicher Folder mit den wichtigsten rechtlichen Tipps und Checklisten rund um den Flug- und Urlaubsärger, den sich Reisende direkt am Infostand mitnehmen können. Auch abseits der Präsenzzeiten am Terminal bleibt die Konsumentenberatung der AK Niederösterreich telefonisch unter 05 7171-23000 (Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr), sowie per E-Mail erreichbar.