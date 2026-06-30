Sanierungsverfahren über Profi-Baumarkt beantragt: 165 Dienstnehmer betroffen

Es ist das bisher größte Insolvenzverfahren in Oberösterreich: Über das Vermögen der HELLWEG - Die Profi-Baumärkte GmbH - wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Linz beantragt.

Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Österreich 553 Insolvenzverfahren über Handelsbetriebe eröffnet. Damit liegt der Handel im Branchenvergleich an erster Stelle vor dem Baugewerbe mit 495 Insolvenzen.

Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Österreich 553 Insolvenzverfahren über Handelsbetriebe eröffnet. Damit liegt der Handel im Branchenvergleich an erster Stelle vor dem Baugewerbe mit 495 Insolvenzen.

Das Unternehmen mit sechs Standorten in Österreich betreibt Bau-und Gartenmärkte, Einzelhandel mit Baustoffen sowie einen Online-Shop. Laut dem Kreditschutzverband von 1870 belaufen sich die Passiva auf rund 23,88 Millionen Euro. Es sind 280 Gläubiger betroffen. Ab sofort können Gläubigerforderungen über den KSV1870, der Gläubiger vertritt, angemeldet werden.

Hohe Mieten, Einkaufspreise, Inflationsbedingte Kostensteigerungen

Über die deutsche Unternehmensmutter wurde Mitte Juni 2026 in Essen ein

Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Als Gründe wurden höhere Mieten und

Einkaufspreise sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen und Kaufzurückhaltung

angeführt.

Ziel ist die Fortführung und zukunftsfähige Aufstellung der Baumärkte

Ziel des österreichischen Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung ist die Fortführung und die zukunftsfähige Aufstellung der sechs österreichischen Bau- und Gartenmärkte in

Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark. Beschäftigt sind insgesamt 165 Dienstnehmer. Im Rahmen des Restrukturierungsprozesses sollen sämtliche Geschäftsbereiche auf ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hin analysiert werden. Laut Aussendung des Unternehmens behalten Kundenkarten und Rabatte ihre Gültigkeit.

Standorte von HELLWEG 4560 Kirchdorf, Am Brauteich 7

4910 Ried, Grillparzerstraße 1

5204 Straßwalchen, Bergstraße 1

8020 Graz, Eckertstraße 5

8074 Raaba, Josef-Krainer-Straße 16

8280 Fürstenfeld, Grazerstraße 26

Bis dato größtes Insolvenzverfahren in Oberösterreich

„Das Sanierungsverfahren der HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH ist gemessen an den

Verbindlichkeiten von rund EUR 23,8 Mio. das bis dato größte Insolvenzverfahren in

Oberösterreich“, erläutert Petra Wögerbauer, KSV1870-Insolvenzexpertin.

Platz 2 in Oberösterreich nimmt aktuell das Verfahren der Green Business Center Linz

GmbH ein mit Verbindlichkeiten von rund EUR 15 Mio. ein, gefolgt vom Verfahren der

Immowerte GmbH auf Platz 3 mit Verbindlichkeiten von rund EUR 12 Mio.

Handel bei Insolvenzen an erster Stelle

Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Österreich insgesamt 553 Insolvenzverfahren über Handelsbetriebe eröffnet. Damit liegt der Handel im Branchenvergleich an erster Stelle vor dem Baugewerbe mit 495 Insolvenzen. Die 553 Verfahren bedeuten jedoch einen Rückgang von 6,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum erstes Halbjahr 2025.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 14:15 Uhr aktualisiert