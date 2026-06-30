Sanierungsverfahren über Profi-Baumarkt beantragt: 165 Dienstnehmer betroffen
Es ist das bisher größte Insolvenzverfahren in Oberösterreich: Über das Vermögen der HELLWEG - Die Profi-Baumärkte GmbH - wurde ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung am Landesgericht Linz beantragt.
Das Unternehmen mit sechs Standorten in Österreich betreibt Bau-und Gartenmärkte, Einzelhandel mit Baustoffen sowie einen Online-Shop. Laut dem Kreditschutzverband von 1870 belaufen sich die Passiva auf rund 23,88 Millionen Euro. Es sind 280 Gläubiger betroffen. Ab sofort können Gläubigerforderungen über den KSV1870, der Gläubiger vertritt, angemeldet werden.
Hohe Mieten, Einkaufspreise, Inflationsbedingte Kostensteigerungen
Über die deutsche Unternehmensmutter wurde Mitte Juni 2026 in Essen ein
Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Als Gründe wurden höhere Mieten und
Einkaufspreise sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen und Kaufzurückhaltung
angeführt.
Ziel ist die Fortführung und zukunftsfähige Aufstellung der Baumärkte
Ziel des österreichischen Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung ist die Fortführung und die zukunftsfähige Aufstellung der sechs österreichischen Bau- und Gartenmärkte in
Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark. Beschäftigt sind insgesamt 165 Dienstnehmer. Im Rahmen des Restrukturierungsprozesses sollen sämtliche Geschäftsbereiche auf ihre wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hin analysiert werden. Laut Aussendung des Unternehmens behalten Kundenkarten und Rabatte ihre Gültigkeit.
Standorte von HELLWEG
- 4560 Kirchdorf, Am Brauteich 7
- 4910 Ried, Grillparzerstraße 1
- 5204 Straßwalchen, Bergstraße 1
- 8020 Graz, Eckertstraße 5
- 8074 Raaba, Josef-Krainer-Straße 16
- 8280 Fürstenfeld, Grazerstraße 26
Bis dato größtes Insolvenzverfahren in Oberösterreich
„Das Sanierungsverfahren der HELLWEG Die Profi-Baumärkte GmbH ist gemessen an den
Verbindlichkeiten von rund EUR 23,8 Mio. das bis dato größte Insolvenzverfahren in
Oberösterreich“, erläutert Petra Wögerbauer, KSV1870-Insolvenzexpertin.
Platz 2 in Oberösterreich nimmt aktuell das Verfahren der Green Business Center Linz
GmbH ein mit Verbindlichkeiten von rund EUR 15 Mio. ein, gefolgt vom Verfahren der
Immowerte GmbH auf Platz 3 mit Verbindlichkeiten von rund EUR 12 Mio.
Handel bei Insolvenzen an erster Stelle
Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Österreich insgesamt 553 Insolvenzverfahren über Handelsbetriebe eröffnet. Damit liegt der Handel im Branchenvergleich an erster Stelle vor dem Baugewerbe mit 495 Insolvenzen. Die 553 Verfahren bedeuten jedoch einen Rückgang von 6,3 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum erstes Halbjahr 2025.