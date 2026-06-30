Fischer besorgt: Seen sind deutlich zu warm für viele Fischarten

Wegen der anhaltenden Hitzewelle in Oberösterreich erwärmen sich selbst die tiefen Salzkammergut-Seen ungewöhnlich stark. Die untypisch hohen Wassertemperaturen bereiten der heimischen Fischerei große Sorgen.

Der Hallstädter See im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) ist normalerweise sehr kühl. Auch er erreichte mittlerweile 26 Grad.

Der Hallstädter See im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) ist normalerweise sehr kühl. Auch er erreichte mittlerweile 26 Grad.

Die Wassertemperaturen in Oberösterreich erreichen derzeit Spitzenwerte: Während der Irrsee im Bezirk Vöcklabruck aktuell 29 Grad misst, kommt der nahegelegene Mondsee auf 28 Grad. Sogar der sonst kühlere Hallstättersee (Bezirk Gmunden) erreicht im Bereich der Gosaumühle fast 26 Grad. Angesichts dieser Werte warnt Landesfischermeister Gerhard Sandmayr gegenüber dem ORF: „Das bedeutet, dass so manche Fischarten dort praktisch ums Überleben kämpfen.“

Besonders betroffen sind Forellen oder Reinanken

Der Sauerstoffmangel und die Wärme setzen vor allem jenen Arten zu, die kühles Wasser brauchen – allen voran Forellen und Reinanken. Sandmayr blickt mit großer Sorge auf die Hauptsommermonate Juli und August. Welche langfristigen Konsequenzen die aufgeheizten Seen mit sich bringen, lässt sich momentan noch schwer vorhersagen. Unter Fischern ist allerdings schon jetzt von einem historischen Wandel die Rede.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 15:28 Uhr aktualisiert