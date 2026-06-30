Wenig spürbar: Spritpreisbremse schrumpft im Juli auf 0,8 Cent

Zwar wird es die im April in Österreich eingeführte "Spritpreisbremse" weiterhin geben, allerdings verpufft diese im Juli im Centbereich.

Weil Benzin und Diesel etwas billiger geworden sind, fällt auch die staatliche Hilfe geringer aus. Ab dem morgigen Mittwoch, dem 1. Juli, halbiert sich die Mineralölsteuer-Senkung fast und liegt nur noch bei 0,8 Cent pro Liter. Davor lag diese bei 1,7 Cent. Der Sinkflug des Steuerbonus ist damit fast abgeschlossen: Nach 5 Cent im April und 2 Cent im Mai bleibt an der Zapfsäule kaum noch eine Entlastung spürbar.

Tankstellen müssen Preissenkungen auch in Zukunft weitergeben

Unverändert bleibt jedoch die Pflicht für Tankstellen, sinkende internationale Einkaufspreise bis Ende August direkt an die Kunden weiterzugeben. Die umstrittene Margenbegrenzung, die in der Wirtschaft für heftige Diskussionen gesorgt hatte, hob die Regierung hingegen schon im Juni auf. Das Wirtschaftsministerium zog am Dienstag eine positive Bilanz: Die Spritpreisbremse habe ihren Zweck erfüllt. Als Beleg wird angeführt, dass die Kraftstoffpreise seit dem Start der Maßnahme nur in Polen und Deutschland noch deutlicher zurückgegangen sind.

Diesel aktuell um 54 Cent günstiger als im März

Laut aktuellen Daten der E-Control lag der Durchschnittspreis am gestrigen Montag für Diesel bei 1,699 Euro und für Superbenzin bei 1,648 Euro pro Liter. Damit setzt sich der Abwärtstrend des gesamten Monats fort: Im Juni kostete Diesel im Schnitt 1,779 Euro (14 Cent weniger als im Mai), während Super mit durchschnittlich 1,694 Euro um etwa zehn Cent billiger war. Wie stark die Preise inzwischen nachgegeben haben, verdeutlichte der VCÖ am Dienstag: Verglichen mit dem historischen Höchststand vom 30. März ist Diesel aktuell um 54 Cent und Super um 26 Cent günstiger.

„Die Spritpreisbremse hat keinen signifikanten Einfluss mehr auf die Treibstoffpreise“

„Die Spritpreisbremse hat de facto keinen Einfluss mehr auf die Treibstoffpreise“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Entscheidend ist nun, Konsequenzen aus der Energiekrise zu ziehen. Besonders volatil war der Dieselpreis. Da ein Großteil der Lkw mit Diesel fährt, hat sich das auf die Transportpreise durchgeschlagen. „Erstens sind jene, die damals die Transportpreise erhöht haben, gefordert, die Preise wieder zu senken. Zweitens ist die Politik gefordert, die Umstellung auf Elektro-Lkw und die Verlagerung auf die Schiene zu forcieren und damit Österreich unabhängiger von Dieselimporten zu machen“, so Schwendinger weiter.

Durch Spritsparendes Fahren kann der Verbrauch um 20 Prozent reduziert werden

Der VCÖ empfiehlt langsamer zu fahren, beispielsweise 100 oder 110 statt 130 auf der Autobahn, vorausschauend und niedertourig zu fahren, Dachboxen möglichst zu vermeiden und auf den richtigen Reifendruck zu achten. Damit kann der Verbrauch um rund 20 Prozent reduziert werden. Eine Reduktion des Verbrauchs um 20 Prozent wirkt so, als würde ein Liter Diesel statt 1,70 Euro nur 1,36 Euro kosten, verdeutlicht der VCÖ.