Kaufrausch auf Reisen: Österreicher geben 285 Euro im Urlaub aus

Pünktlich zum Start der Sommerferien zeigt eine neue Studie: Für fast die Hälfte der Österreicher gehört das Shoppen im Urlaub einfach dazu. Im Schnitt lassen die heimischen Urlauber 285 Euro in den Geschäften vor Ort.

Am kommenden Samstag starten die ersten Bundesländer in die wohlverdienten Sommerferien. Für viele Österreicher bedeutet der Urlaub aber weit mehr als nur reine Erholung. Wie der Handelsverband in einer Aussendung zu einem neuen „Consumer Check“ mitteilt, nutzt fast jeder zweite Urlauber die freien Tage intensiv zum Shoppen und Bummeln.

285 Euro für Souvenirs und Kulinarik

Knapp zwei Drittel der Bevölkerung (64 Prozent) planen heuer eine Sommerreise. Wer verreist, lässt auch gerne mal das Geldbörserl locker: Im Schnitt geben die Österreicher an ihren Urlaubsorten rund 285 Euro im stationären Einzelhandel aus. Besonders hoch im Kurs stehen dabei regionale Produkte wie Wein, Feinkost oder heimisches Handwerk (45 Prozent), dicht gefolgt von klassischen Souvenirs (43 Prozent) und Mode (36 Prozent). „Im Sommer sorgen in den Tourismusregionen 27 Millionen in- und ausländische Urlaubsgäste für zusätzliche Wertschöpfung nicht nur in Hotellerie und Gastronomie, sondern auch im Handel. Urlaub und Handel bilden dabei eine echte Symbiose“, erklärt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Der stationäre Handel als klare Nummer eins

Beim Urlaubsshopping hat der Online-Handel komplett das Nachsehen – dieser kommt laut der Studie gerade einmal auf magere 6 Prozent. Die Urlauber zieht es stattdessen direkt in die Geschäfte vor Ort. Am häufigsten werden Supermärkte (47 Prozent), Wochenmärkte (42 Prozent) sowie lokale Innenstadt-Boutiquen (41 Prozent) angesteuert. Hauptgrund für die Shoppinglust ist die Entspanntheit im Urlaub: 42 Prozent der Befragten gaben an, sich auf Reisen einfach gerne mehr zu gönnen als im oft stressigen Alltag daheim.