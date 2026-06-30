Alexander van der Bellen mit Sonnenbrille und Techno-Musik für neues Gesetz

Mit dunkler Sonnenbrille auf der Nase sitzt der Bundespräsident in der Wiener Hofburg. Vor ihm auf dem Tisch liegt das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz.

Unter den Fans befindet sich auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Er kommentiert unter das Video: "EABG - mindestens so schnell wie diese Brille!"

Unter den Fans befindet sich auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP). Er kommentiert unter das Video: "EABG - mindestens so schnell wie diese Brille!"

Für das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) wirbt Bundespräsident Alexander Van der Bellen in einem Video auf der Plattform Instagram. Dank der Unterstützung der Grünen passierte das Gesetz erfolgreich den Nationalrat. Das feiert der 82-Jährige nun gebührend. In einem mit Techno-Beats unterlegten Video zelebriert er die offizielle Beurkundung.

Vor der Unterschrift wird es noch geprüft

Laut Artikel 47 der Bundesverfassung muss ein Gesetz, bevor es in Kraft tritt, erst vom Bundespräsidenten geprüft und unterzeichnet werden. Wie Van der Bellens Video auf der Social Media-Plattform verrät, hat es die Prüfung wohl bestanden.

Was ist das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz?

Das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz (EABG) setzt die EU-Richtlinie RED III in österreichisches Recht um. Es sorgt für massiv verkürzte Genehmigungsverfahren, eine gebündelte Behördenzuständigkeit („One-Stop-Shop“) und den Vorrang der Energiewende. Damit soll der Weg zur 100-prozentigen Stromversorgung aus erneuerbaren Energien bis 2030 geebnet werden. Benötigte Genehmigungen wie Naturschutz, Wasserrecht oder Raumordnung etwa werden in einem einzigen Verfahren gebündelt.

Es gibt jetzt verbindliche Ausbauziele für erneuerbare Energie

Der Bundesrat hat dem Gesetz Ende Juni 2026 grünes Licht gegeben, nachdem es zuvor den Nationalrat passiert hatte. Für den Ausbau erneuerbarer Energien gelten ab sofort verbindliche Zielvorgaben: Bis 2030 soll die Produktion um zusätzliche 30 Terawattstunden (TWh) steigen, bis 2035 wird ein Plus von mindestens 40 TWh angestrebt. Zudem wurden erstmals feste Ausbauziele für Batteriespeicher gesetzlich festgeschrieben. Detaillierte Einblicke zum parlamentarischen Beschluss und den Unterlagen finden Sie direkt auf der Parlamentskorrespondenz des Parlaments Österreich.

https://www.parlament.gv.at/aktuelles/pk/jahr_2026/pk0622

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.06.2026 um 18:35 Uhr aktualisiert