Anfangs oft noch sonnig, dann dominieren die Wolken

Wettersturz im Westen: Von Vorarlberg bis Oberösterreich ziehen Regen und Gewitter auf, die Temperaturen sinken auf 18 bis 26 Grad. Im Osten und Süden bleibt es anfangs noch sonnig und heiß, bevor es auch hier gewittert.

Eine Kaltfront sorgt für ein markantes Wettergefälle: Von Vorarlberg bis nach Oberösterreich dominieren bald dichte Regenwolken und eingelagerte Gewitter, bei gedämpften Höchstwerten von 18 bis 26 Grad.

Im Osten erst noch heiß, dann steigt Gewitterneigung

Der Osten und Süden präsentieren sich anfangs noch sonnig, schwül und mit bis zu 35 Grad hochsommerlich heiß. Im weiteren Tagesverlauf greifen Schauer und Gewitter auf ganz Österreich über, wobei lokal Unwettergefahr durch Starkregen und Sturmböen besteht.

Temperaturen in 2.000 Metern Höhe nur noch zwischen 8 und 19 Grad

Nach Frontdurchgang stellt sich verbreitet lebhafter West- bis Nordwestwind ein. Die Temperaturen in 2.000 Metern Höhe bewegen sich zur Mittagszeit zwischen 8 Grad am Arlberg und 19 Grad in den Karawanken.