Mietwagen-Falle im Urlaub: So meidest du fiese Zusatzkosten

Mit dem Ferienbeginn boomt das Geschäft mit den Leihautos. Doch Jahr für Jahr sorgen versteckte Kosten und Knebelverträge für Frust. Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Österreich gibt wichtige Tipps für den Urlaub.

Pünktlich zum Start der Sommerferien steigt die Nachfrage nach Mietwagen in den Urlaubsdestinationen rasant an. Doch Vorsicht: Gleichzeitig häufen sich die Beschwerden über unerwartete Zusatzkosten. Wie das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Österreich in einer aktuellen Aussendung warnt, lässt sich viel Geld und Ärger sparen, wenn man die Vertragsbedingungen genau prüft.

Achtung bei Versicherung und Kreditkarte

Oft bucht man billig über Online-Plattformen, der Vertrag wird jedoch vor Ort mit dem lokalen Vermieter geschlossen. Das EVZ rät zu einer Haftpflicht-Deckungssumme von mindestens 1 Million Euro. Zudem sollte der Hauptfahrer auch der Inhaber der Kreditkarte sein – Debitkarten werden vor Ort meist abgelehnt. Die fairere Variante beim Sprit ist die „Voll/Voll“-Regelung: Vollgetankt übernehmen und vollgetankt zurückgeben. Wer den Wagen unvollständig zurückbringt, zahlt saftige Servicepauschalen. Wichtig ist auch die lückenlose Dokumentation: Schäden und Kratzer sollten bei der Übernahme und Rückgabe unbedingt fotografiert und im Protokoll schriftlich festgehalten werden.

Elektroauto-Falle vermeiden

Wer nachhaltig mit einem E-Fahrzeug reist, muss besonders aufpassen. Das nachträgliche Laden durch den Vermieter ist teuer. Meist wird ein Rückgabe-Ladestand von 70 bis 75 Prozent verlangt. Maria Semrad vom Europäischen Verbraucherzentrum warnt in der Aussendung vor unnötigem Zeitverlust beim Laden: „Verzichten Sie darauf, das Auto auf 100 Prozent zu laden vor einer längeren Rückfahrt. Ab 80 Prozent sinkt die Ladegeschwindigkeit massiv und das kostet unnötig Zeit.“ Für das finale Laden sollte am besten eine DC-Schnellladesäule genutzt werden.