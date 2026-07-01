Jagd Österreich: Klares „Nein“ zur Tötung tausender Sika-Hirsche in Österreich

Fassungslosigkeit bei Österreichs Wildgehege-Betreibern: Wegen einer neuen Verordnung aus Brüssel muss der Sika-Hirsch komplett verschwinden. Der Grund: Er gilt als invasive Tierart. Die Wildtierstiftung lehnt die Verordnung ab.

Rund 7.000 Hirsche sollen betroffen sein: Der seit der Kaiserzeit etablierte Sika-Hirsch wurde als invasive Art eingestuft und muss laut EU-Verordnung aus allen Gehegen verschwinden.

Rund 7.000 Hirsche sollen betroffen sein: Der seit der Kaiserzeit etablierte Sika-Hirsch wurde als invasive Art eingestuft und muss laut EU-Verordnung aus allen Gehegen verschwinden.

Die Österreichische Wildtierstiftung und Jagd Österreich unterstützen die heimischen Farmwildhalter und lehnen die von der EU verordnete Massentötung von Sikawild ab. Jagd Österreichs Präsident, Landesjägermeister Anton Larcher, und Salzburgs Landesjägermeister Max Mayr Melnhof, Präsident der Österreichischen Wildtierstiftung, stellen sich an die Seite der Farmwildhalter und fordern Ausnahmeregelungen zum Erhalt des Sikawildes in Österreich.

Bis zum Sommer 2027 soll laut Verordnung sämtliches Sikawild im EU-Gebiet abgeschossen werden

Laut der neuen EU-Verordnung muss das gesamte Sikawild im EU-Raum bis Sommer 2027 abgeschossen werden. In Österreich gefährdet dieser Beschluss die wirtschaftliche Basis von etwa 250 Betrieben. Viele bäuerliche Familienbetriebe setzen auf diese Form der extensiven und nachhaltigen Landwirtschaft, um hochwertige Lebensmittel für die Region und die Gastronomie zu erzeugen. Das Fleisch des Sikawilds gilt aufgrund seiner feinen Struktur, des niedrigen Fettgehalts, des hohen Eiweißanteils und seines intensiven Geschmacks als Delikatesse.

„Jahrzehntelange Arbeit wird damit zunichte gemacht“

„Die jahrzehntelange, aufopfernde Arbeit wird mit einer nicht nachvollziehbaren Entscheidung zunichtegemacht“, zeigt sich Max Mayr Melnhof empört. „Dass es in manchen europäischen Staaten zu Hybridisierung zwischen Sikawild und Rotwild in freier Wildbahn kommt, wird nicht dadurch unterbunden, sämtliche Sikabestände in umzäunten Gehegen in Österreich auszulöschen“, so Melnhof weiter.

Keine Bedrohung für Rotwild in Österreich

Das Sikawild stellt keine Bedrohung für das Rotwild in Österreich dar, und viele Bauernfamilien leben von der nachhaltigen Bewirtschaftung und dem Erhalt dieser Tierart, deren Bestände in Österreich auf ein Geschenk des japanischen Kaiserhauses an Kaiser Franz Joseph zurückgehen. „Das Sikawild in Österreich ist auch Teil unserer jüngeren Geschichte und war nicht zuletzt ein diplomatisches Symbol unserer Freundschaft mit Japan und dem japanischen Kaiserhaus. Dass wir es jetzt ohne Not abschießen sollen, tut mir schirch“, so Anton Larcher, Präsident von Jagd Österreich.

Dachverband der Jägerinnen und Jäger gegen Einstufung als invasive Art

Sikawild kommt in Österreich in freier Wildbahn nur in zwei kleinen Populationen nahe der Donauauen vor, und der Einfluss auf das heimische Rotwild ist aus Sicht von Jagd Österreich als gering einzustufen. Daher hat sich der Dachverband der Jägerinnen und Jäger gegen eine Listung des Sikawildes auf die Liste der invasiven Arten auf nationaler und europäischer Ebene starkgemacht. „Wir unterstützen die Bauernfamilien und stärken Bundesminister Norbert Totschnig den Rücken in seinen Bemühungen um Ausnahmegenehmigungen für das Sikawild in Österreich. Zudem haben wir in der Landesjägermeisterkonferenz beschlossen, entsprechende Ausnahmeanträge betroffener Betriebe zu unterstützen, sofern die Farmtiere sichtbar und dauerhaft mit Ohrmarken gekennzeichnet werden. So können wir im Zweifelsfall besser und frühzeitig reagieren“, so Präsident Anton Larcher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 08:53 Uhr aktualisiert