Einkauf, Öffis, Lotto: All das ändert sich jetzt im Juli

Das ändert sich ab Juli für Verbraucher: Mit dem Monatswechsel treten neue Regelungen in Kraft, die viele Bereiche des Alltags betreffen. Wir haben alles aufgelistet.

Verbraucher müssen sich ab Juli unter anderem auf Neuerungen bei der Mehrwertsteuer für Grundnahrungsmittel, bei den Tarifen für Parkscheine und Öffi-Tickets sowie bei Online-Bestellungen und den sogenannten „Tier-Führerscheinen“ einstellen.

Neuerung 1: Senkung der Mehrwertsteuer

Steuersenkung bei vielen Grundnahrungsmitteln: Verbraucher können beim Einkauf sparen. Für wichtige Lebensmittel wie Brot, Milch, Eier, Butter, Nudeln, Reis und Mehl sowie für bestimmtes heimisches Obst und Gemüse wird die Mehrwertsteuer drastisch gesenkt – von bislang 10 Prozent auf künftig nur noch 4,9 Prozent. Bei Lidl Plus gibt es für Nutzer der „Lidl Plus App“ darüber hinaus ab heute einen zweiwöchigen Entfall der kompletten Steuer. Das Ziel der Regierung: Die Teuerung bremsen. Durch die Maßnahme soll die Inflation um rund 0,2 Prozentpunkte sinken. Das soll einem Durchschnittshaushalt bis zum Jahresende ein willkommenes Plus von etwa 100 Euro in der Haushaltskasse bringen.

Neuerung 2: Fristende für alte Parkscheine

Neue Regeln gibt’s auch für Wiener Autofahrer: Wer in den Kurzparkzonen der Hauptstadt parkt, muss ab sofort genau hinsehen. Alte Parkscheine verlieren ihre Gültigkeit; es dürfen nur noch Scheine mit dem aktuellen Tarif genutzt werden. Zur Erinnerung: Bereits seit Anfang des Jahres kostet die halbe Stunde Parken 1,70 Euro statt der früheren 1,30 Euro. Alte Scheine konnten noch bis gestern verwendet werden. Ab heute Mittwoch ist das nicht mehr möglich.

Neuerung 3: Energieausweis für Gebäude

Wichtige Änderung bei der Wohnungssuche: Ab dem 1. Juli müssen Immobilienanzeigen neben dem Heizwärmebedarf zusätzlich den Endenergiebedarf enthalten. Damit setzt die Regierung eine EU-Vorgabe um, die für mehr Transparenz sorgt – so lassen sich künftige Energiekosten für Interessenten schneller und realistischer einschätzen.

Neuerung 4: Pakete aus dem Ausland werden teurer

Der Online-Einkauf in Drittstaaten außerhalb der EU verteuert sich. Betroffen sind vor allem die Kundinnen und Kunden von E-Commerce-Plattformen wie Temu, Shein und AliExpress sowie von internationalen Marktplätzen wie Amazon. Mit dem Wegfall der bisherigen 150-Euro-Freigrenze wird eine neue Pauschalregelung eingeführt: Pro deklarierter Warengruppe wird ab sofort ein fixer Zollsatz von drei Euro eingehoben, was insbesondere Kleinsendungen spürbar verteuern dürfte.

Neuerung 5: Der „Tier-Führerschein“ wird nachgeschärft

Wer sich künftig erstmals einen Hund, Reptilien, Amphibien oder bestimmte Papageienvögel anschaffen möchte, muss mehr Zeit für die Ausbildung einplanen. Der sogenannte Sachkundenachweis wird ab sofort verpflichtend. Vor Anschaffung muss man sich ordnungsgemäß über die artgerechte Haltung des Tieres informieren.

Neuerung 6: „Awareness-Konzepte“ bei Veranstaltungen

Strengere Regeln für Events ab 300 Gästen: Um den Schutz von Frauen und allen anderen Besuchern zu verbessern, müssen Veranstalter ab sofort verpflichtend ein Sicherheits- und Awareness-Konzept vorlegen und eine verantwortliche Person bestimmen. Aber das ist nicht alles: Auch in Sachen Nachhaltigkeit zieht die Schraube an – die Vorgaben zur Müllvermeidung und zum Umweltschutz werden deutlich angehoben.

Neuerung 7: Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) hebt die Preise für bestimmte Tickets

Wer aus den Umlandbundesländern pendelt, muss sich auf höhere Kosten einstellen. Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) hebt die Preise für bestimmte Tickets im Tarifbereich „Region“ stufenweise zum 1. Juli und 1. September um im Schnitt 3,5 Prozent an. Gute Nachrichten gibt es dagegen für Fahrten innerhalb Wiens: In der Kernzone ändert sich nichts, da dort die Tarife bereits Anfang des Jahres angepasst wurden.

Neuerung 8: Bessere Chancen beim Lotto

Mehr Gewinnchancen, aber höherer Preis beim LottoPlus: Auf Lottospieler kommen bald Neuerungen zu. Wer ab dem 8. Juli beim klassischen „Lotto 6 aus 45“ das Zusatzspiel LottoPlus ankreuzt, ist automatisch bei gleich zwei LottoPlus-Ziehungen pro Runde mit dabei. Das bedeutet zwar doppelte Chancen auf einen Gewinn, geht allerdings auch mit höheren Kosten für den Tippschein einher.