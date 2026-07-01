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Auf dem Foto von www.5min.at sieht man einen verstorbenen Quadfahrer.
Während der Fahrt brach infolge des Sturms ein großer Ast von einer Kastanie ab und traf den jungen Mann am Kopf.
Perg/Linz
01/07/2026
Erlag Verletzungen

Tragödie bei Unwetter: Herabfallender Ast tötet 26-jährigen Quadfahrer

Ein heftiges Unwetter hat am Dienstagabend in Oberösterreich ein Menschenleben gefordert. Ein 26-jähriger Quadfahrer wurde während eines Sturms von einem herabfallenden Ast getroffen und verstarb wenig später im Krankenhaus.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
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Der tragische Unfall ereignete sich am späten Dienstagabend in der Ortschaft Reitberg in der Gemeinde Saxen (Bezirk Perg). Der 26-Jährige war gegen 22 Uhr gemeinsam mit seiner 21-jährigen Lebensgefährtin auf einem Quad unterwegs. Während der Fahrt brach infolge des Sturms ein großer Ast von einer Kastanie ab und traf den jungen Mann am Kopf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er zwischen dem Ast und seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Lebensgefährtin holte sofort Hilfe

Seine Lebensgefährtin blieb bei dem Unfall unverletzt. Sie lief umgehend zum nächsten Haus und alarmierte die Bewohner. Nachbarn eilten zur Unfallstelle, befreiten den eingeklemmten 26-Jährigen mit Motorsägen und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Wenig später übernahm der Notarzt die Versorgung. Der Schwerverletzte wurde in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Dort kämpften die Ärzte noch um sein Leben. Der 26-Jährige starb jedoch wenig später im Schockraum an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

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