Rechtsextremismus-Vorwürfe: Schülerunion gerät erneut unter Druck

Die Debatte um die Schülerunion reißt nicht ab. Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von Chats mit sexistischen, rassistischen und NS-verharmlosenden Inhalten sorgt nun ein Gruppenfoto für neue Kritik.

Nach den zuletzt bekannt gewordenen Chatnachrichten steht die ÖVP-nahe Schülerunion erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Diesmal geht es um ein Gruppenfoto, das medial veröffentlicht wurde und auf dem einer der abgebildeten Jugendlichen einen Handgruß zeigt, der als rechtsextremer Code interpretiert wird. Gleichzeitig betont die Organisation gegenüber 5 Minuten, dass das Bild nicht im Rahmen einer offiziellen Veranstaltung entstanden sei und die darauf abgebildeten Personen keine Mitglieder der Schülerunion sei.

Bereits zuvor Chats mit heftigen Inhalten

Erst vor wenigen Tagen hatten veröffentlichte Chatverläufe österreichweit für Empörung gesorgt. Darin fanden sich unter anderem rassistische, sexistische sowie NS-verharmlosende Aussagen: „A Frau ohne Brüste ist wertlos“, „Ich geh als SS-Offizier bei da party dan“ oder „Desto mehr ein Tier leidet, desto besser schmeckt das essen…“. Die Schülerunion distanzierte sich damals öffentlich von den Inhalten und kündigte Konsequenzen sowie Sensibilisierungsmaßnahmen an. Mit dem nun veröffentlichten Foto flammt die Diskussion erneut auf. Kritiker sehen die aktuellen Entwicklungen als Anlass, genauer hinzusehen.

Forderung nach transparenter Aufarbeitung

Auch aus der Schülervertretung kommt Kritik. Der steirische AHS-Landesschulsprecher Wendelin Krammer (Progress) fordert eine umfassende und transparente Aufarbeitung der Vorfälle. „Innerhalb weniger Tage werden bereits zum zweiten Mal Vorwürfe mit Bezug zu NS-Verherrlichung im Umfeld der Schülerunion öffentlich. Das wirft aus meiner Sicht die Frage auf, ob wir noch über Einzelfälle sprechen oder ob es ein tiefergehendes Problem gibt“, erklärt Krammer. Zudem stellt er die Frage, wann die Organisation intern von den jeweiligen Vorfällen wusste und ob Konsequenzen erst kurz vor der öffentlichen Berichterstattung gesetzt wurden.

©Progress Steiermark Progress-Landesschulsprecher Wendelin Krammer.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 12:12 Uhr aktualisiert