Vor Spanien-Spiel: Könnte ÖFB-Trainer Rangnick nach Deutschland wechseln?

Laut dem Magazin "Sports Illustrated" soll ÖFB-Trainer Ralf Rangnick als Nachfolger für den deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann im Gespräch sein.

Laut dem Magazin "Sports Illustrated" soll ÖFB-Trainer Ralf Rangnick als Nachfolger für den deutschen Bundestrainer Julian Nagelsmann im Gespräch sein.

Nach der blamablen Niederlage im Sechzehntelfinale gegen den Außenseiter Paraguay droht dem deutschen Fußball eine schwere Krise. Medienberichten zufolge steht Bundestrainer Julian Nagelsmann unmittelbar vor dem Aus. Während die „BILD“-Zeitung und die Fans vehement nach Jürgen Klopp als Retter rufen, sorgt das Magazin „Sports Illustrated“ nun für eine echte Sensation: Sie bringt Österreichs ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick als potenziellen Nachfolger ins Gespräch.

Rangnick sagte AC Milan ab

Mitten in der Vorbereitung auf das wichtige WM-Achtelfinal-Duell gegen Spanien am Donnerstagabend bringt das deutsche Trainergerücht Unruhe in das ÖFB-Camp. Das überrascht, galt die Zukunft von Ralf Rangnick doch als geklärt. Nach wochenlangen Verhandlungen hatte der dieser dem AC Milan vor der WM eine Absage erteilt und stattdessen seinen Vertrag in Österreich vorzeitig bis 2028 verlängert.

Gehalt soll verdoppelt worden sein

Um ihn in Österreich zu halten, soll der ÖFB Rangnicks Gehalt auf die Rekordsumme von rund zwei Millionen Euro verdoppelt haben. Doch gemessen an deutschen Verhältnissen sind das nur Peanuts: Beim DFB kassierte Nagelsmann laut Berichten von „oe24“ stolze 14 Millionen Euro pro Jahr. Genau diese Finanzstärke könnte dem DFB nun dabei helfen, Rangnick trotz seines langfristigen Vertrages aus Österreich loszueisen.