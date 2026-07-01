Wenn Italien-Urlaub zum Luxus wird: Schockpreise an den Stränden

Extrem hohe Preise an Italiens beliebten Traumstränden: Kampanien bittet Urlauber jetzt richtig zur Kasse. Wer an einem Nobel-Strand Sonne tanken will, zahlt für einen einzigen Tag bis zu 1.500 Euro.

Italien-Urlauber aufgepasst: Der Tag am Meer wird dieses Jahr spürbar teurer. Daten von Verbraucherschutzorganisationen wie „Altroconsumo“ und „Federconsumatori“ zeigen, dass die Preise in der süditalienischen Region Kampanien für den Sommer 2026 um etwa sechs Prozent angezogen haben. Das gilt ganz besonders für die bekannten Luxus-Hotspots rund um Capri, Positano, Amalfi und Sorrent.

350 Euro für Sonnenschirme in Sorrent

Die Preiskluft an Kampaniens Küsten ist riesig: Während man in Pontecagnano einen Sonnenschirm schon ab sechs Euro mieten kann, werden an den Luxusstränden der Halbinsel von Sorrent für denselben Service bis zu 350 Euro fällig. Das berichtet zuerst die „Heute“. Etwas aufatmen können Urlauber in familienfreundlicheren Ecken wie dem Cilento. Im Schnitt zahlt man hier 35 Euro, auf den Inseln Ischia und Procida rund 40 Euro. Trotzdem wird auch hier die Preisschraube weiter nach oben gedreht.

Die teuersten Destinationen: In Sorrent, Capri, Amalfi und Positano

In den absoluten Edel-Destinationen wie Sorrent, Capri, Amalfi und Positano ist die Kostenexplosion besonders heftig: Für eine vierköpfige Familie schlägt ein einziger Tag am Strand – rechnet man Liegen, Schirm, Mittagessen, Anfahrt und Parkgebühren zusammen – mittlerweile mit über 1.500 Euro zu Buche. Damit ist der Ausflug ans Meer rund 200 Euro teurer als noch im Sommer 2025. Aber auch in anderen beliebten Urlaubsorten summieren sich die Kosten für Strandzubehör, Verpflegung und Anreise schnell auf mehrere hundert Euro. So kostet ein Familienpaket mit zwei Schirmen und vier Liegen in Palinuro mittlerweile 248 Euro. Auch in Santa Maria di Castellabate wurde die 100-Euro-Marke für diesen Service bereits geknackt.

Auch rund 5,4 Prozent teurere Snacks

Für Snacks müssen Urlauber heuer ebenfalls tiefer in die Taschen greifen: Für Sandwiches, Eis, Kaffee oder Getränke müssen Urlauber durchschnittlich 5,4 Prozent mehr bezahlen als noch 2025. Als Hauptgründe für diese Entwicklung nennen Experten die Inflation, gestiegene Energiekosten sowie höhere Betriebsausgaben.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 12:40 Uhr aktualisiert