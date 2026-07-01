500.000 Flugrettungseinsätze beim ÖAMTC: Meilenstein erreicht

Eine halbe Million Einsätze der ÖAMTC-Flugrettung: Geflogen wurde der Jubiläumseinsatz am 14. Mai 2026 von "Christopherus 18", der zu einem neurologischen Notfall im Burgenland alarmiert wurde.

Am 14. Mai 2026 wurde die ÖAMTC-Flugrettung zu ihrem 500.000. Einsatz alarmiert – ein Meilenstein, der die zentrale Rolle der Christophorus-Flotte in der Notfallversorgung unterstreicht. „Eine halbe Million Einsätze sind in dieser Form österreichweit einzigartig“, hält Marco Trefanitz, CEO der ÖAMTC-Flugrettung, fest. „Im Mittelpunkt stehen für uns jedoch nicht die Zahlen, sondern die Menschen: Patient:innen, die schnelle medizinische Hilfe brauchen – und natürlich unsere Crews und Mitarbeiter, die 365 Tage im Jahr für die Bevölkerung da sind. Ohne ihr Engagement, ihre Professionalität und ihre hohe Einsatzbereitschaft wäre dies alles nicht möglich.“

Jubiläumseinsatz wurde von „Christopherus 18“ geflogen

Geflogen wurde der Jubiläumseinsatz von Christophorus 18: Der erst seit Jänner 2025 in Frauenkirchen (Burgenland) stationierte Notarzthubschrauber wurde zu einem neurologischen Notfall im nördlichen Burgenland alarmiert. Nach erfolgreicher Erstversorgung wurde der Patient ins AKH Wien geflogen.

Anfänge der Flugrettung im Jahr 1983

Die Anfänge der ÖAMTC-Flugrettung reichen in das Jahr 1983 zurück, als mit „Christophorus 1“ in Innsbruck und „Christophorus 2“ in Krems die ersten Stützpunkte in Betrieb gingen. Im ersten Jahr wurden nur 191 Einsätze geflogen. Seither wurde das System immer weiter ausgebaut. Trefanitz: „2001 haben wir sieben bis dahin vom Innenministerium betriebene Flugrettungsstandorte übernommen – ein entscheidender Schritt zum flächendeckenden Notarzthubschrauber-Netz, über das Österreich heute verfügt.“ Mittlerweile betreibt die ÖAMTC-Flugrettung 24 Stützpunkte, darunter vier saisonale Basen und einen Intensivtransporthubschrauber. Pro Jahr werden die Crews zu mehr als 21.000 Einsätzen alarmiert.

©ÖAMTC/APA-Fotoservice/Ben Leitner ©ÖAMTC/APA-Fotoservice/Ben Leitner

Weiterer Ausbau der Strukturen geplant

Für die kommenden Jahre liegt der Schwerpunkt auf dem weiteren Ausbau bestehender Strukturen sowie auf neuen technologischen Möglichkeiten. Dazu zählt unter anderem die erforderliche Modernisierung der Flotte mit der neuen Hubschraubergeneration H140. Zusätzlich werden satellitengestützte Flugverfahren entwickelt, um Einsätze auch bei anspruchsvolleren Wetterbedingungen zu ermöglichen. Darüber hinaus werden neue Einsatzformen geprüft. Ein möglicher zukünftiger Ansatz ist der Einsatz von Drohnen für den Transport medizinischer Güter zwischen Krankenhäusern.