Grüner Himmel: Vorbote für schwere Unwetter

Ein Himmel, der plötzlich grün schimmert – klingt wie ein Effekt aus einem Katastrophenfilm, ist aber laut Meteorologen ein echtes Warnsignal.

Diese seltene Färbung taucht meist dann auf, wenn die Atmosphäre kurz davor ist, sich so richtig zu entladen. Der seltsame Effekt entsteht, wenn tief stehendes Sonnenlicht auf gigantische Gewitterwolken trifft. Das Licht wird dann so gestreut, dass der Himmel giftgrün erscheint. Laut Experten von Weather.com ist das ein Hinweis auf extreme Wassermengen, Hagel oder heftige Stürme. In den USA gilt der grüne Himmel seit Jahren als klassisches Sturm-Frühwarnsystem.

Bekanntes Phänomen

Immer wieder berichten Meteorologen von grünlichen Gewitterhimmeln vor heftigen Hagelstürmen. Wer so eine Färbung sieht, sollte nicht lange überlegen: Rein ins Haus, Warnungen checken, Fenster schließen.

Unwetter-Alarm

Auch in Österreich könnte es am heutigen Mittwoch, 1. Juli, richtig ungemütlich werden. Der Wetterdienst Geosphere Austria warnt vor „starkem Regen und stürmischen Windböen“ – die perfekte Mischung für Gewitter, die lokal brandgefährlich werden können.