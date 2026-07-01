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Symbolfoto von 5min.at: Polizeieinsatz bei Nacht.
Der 32-Jährige, welcher nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist, flüchtete mit dem Pkw vom Tatort, konnte aber kurze Zeit später von Beamten der PI Telfs festgenommen werden.
Seefelder Plateau
01/07/2026
Ermittlungen laufen

Versuchter Mord? Mann erfasst Bruder nach Streit mit Auto

Nach einem Streit vor einem Gastronomiebetrieb am Seefelder Plateau soll ein 32-jähriger Deutscher mit einem Auto gezielt auf seinen Bruder zugefahren sein. Der 27-Jährige wurde dabei verletzt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)
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Am 29. Juni 2026, gegen 00.10 Uhr, kam es vor einem Gastronomiebetrieb am Seefelder Plateau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Deutschen und seinem 27-jährigen Bruder. Der Streit eskalierte, es folgten Handgreiflichkeiten und der 27-jährige entfernte sich zu Fuß einige Meter vom Ort der Auseinandersetzung.

Mann fuhr nach Streit mit Auto auf Bruder zu

Der 32-Jährige fuhr daraufhin mit einem Pkw auf den 27-Jährigen zu. Das Opfer wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte in der Folge zu Boden. Bei dem Unfall erlitt der 27-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert, konnte dieses jedoch bereits wieder verlassen.

Ermittlungen laufen

Der 32-Jährige, welcher nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist, flüchtete mit dem Pkw vom Tatort, konnte aber kurze Zeit später von Beamten der PI Telfs festgenommen werden. Ein Alkotest mit dem 32-Jährigen verlief positiv. Der Deutsche wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Polizei spricht von einem Verdacht des versuchten Mordes.

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