Versuchter Mord? Mann erfasst Bruder nach Streit mit Auto

Nach einem Streit vor einem Gastronomiebetrieb am Seefelder Plateau soll ein 32-jähriger Deutscher mit einem Auto gezielt auf seinen Bruder zugefahren sein. Der 27-Jährige wurde dabei verletzt.

Der 32-Jährige, welcher nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist, flüchtete mit dem Pkw vom Tatort, konnte aber kurze Zeit später von Beamten der PI Telfs festgenommen werden.

Der 32-Jährige, welcher nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist, flüchtete mit dem Pkw vom Tatort, konnte aber kurze Zeit später von Beamten der PI Telfs festgenommen werden.

Am 29. Juni 2026, gegen 00.10 Uhr, kam es vor einem Gastronomiebetrieb am Seefelder Plateau zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Deutschen und seinem 27-jährigen Bruder. Der Streit eskalierte, es folgten Handgreiflichkeiten und der 27-jährige entfernte sich zu Fuß einige Meter vom Ort der Auseinandersetzung.

Mann fuhr nach Streit mit Auto auf Bruder zu

Der 32-Jährige fuhr daraufhin mit einem Pkw auf den 27-Jährigen zu. Das Opfer wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte in der Folge zu Boden. Bei dem Unfall erlitt der 27-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert, konnte dieses jedoch bereits wieder verlassen.

Ermittlungen laufen

Der 32-Jährige, welcher nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist, flüchtete mit dem Pkw vom Tatort, konnte aber kurze Zeit später von Beamten der PI Telfs festgenommen werden. Ein Alkotest mit dem 32-Jährigen verlief positiv. Der Deutsche wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Die Polizei spricht von einem Verdacht des versuchten Mordes.