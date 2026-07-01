Teils tausende Euro: Diese Bank-Kunden können nun Geld zurückfordern

Für die Vermittlung von Fonds erhalten Banken von den Kapitalanlagegesellschaften Provisionen in Form von sogenannten Bestandsprovisionen. Legen Banken diese Provisionszahlungen den Kunden gegenüber nicht offen, sind sie nach Rechtsauffassung des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) unzulässig und an die Kunden zurückzuzahlen. Neben Wertpapierdepots direkt bei der BAWAG P.S.K. seien laut VKI-Aussendung auch jene bei der Easybank (eine Marke der BAWAG) und den ehemaligen Online-Brokern Direktanlage.at bzw. Hello bank! betroffen. Der VKI startet daher eine Sammelaktion und ruft betroffene Kunden auf, sich anzuschließen.

Aktuell ist eine Anmeldung zu folgenden Banken möglich: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (gilt auch für Depots bei Easybank, direktanlage.at bzw. Hellobank?)

BKS Bank AG

BTV Vier Länder Bank AG

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft m.b.H

Raiffeisen Bank International AG (inklusive Raiffeisen Zentralbank)

Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft

Schöller Bank AG

HYPO-BANK BURGENLAND AG (Bank Burgenland, Bank Burgenland Kärnten)

Hypo Tirol Bank AG

Hypo Vorarlberg Bank AG

Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (HYPO Oberösterreich)

Schelhammer Capital Bank AG (inklusive „die plattform“)

Bankhaus Carl Spängler & CO AG

Kunden erhielten teils mehrere tausend Euro zurück

Der VKI hat sich bereits mit mehreren großen Bankinstituten, darunter die Unicredit Bank Austria, die Erste Bank und die österreichische Sparkassengruppe, der Raiffeisensektor und die Volksbankengruppe, auf eine außergerichtliche Lösung zum Thema Bestandsprovisionen geeinigt. Für tausende Betroffene gab es dabei beachtliche Refundierungen – je nach Investitionssumme, waren es ein paar hundert bis mehrere tausend Euro. Nach Ansicht des VKI betrifft die unzureichende Offenlegung von erhaltenen Bestandsprovisionen die gesamte Bankenbranche, sofern im Wertpapiergeschäft Fonds angeboten wurden. Das Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG 1996/2007/2018) sieht strenge Regelungen vor, unter welchen Voraussetzungen Bestandsprovisionen von Banken einbehalten werden dürfen.

Wohl tausende Kunden betroffen

„Der VKI geht davon aus, dass auch bei BAWAG P.S.K., Easybank und den nunmehr eingegliederten Online-Brokern direktanlage.at und Hello bank! die Bestandsprovisionen bei der Vermittlung von Fonds jedenfalls bis zum 31.12.2017 nicht ausreichend offengelegt wurden. Betroffene Kund:innen können diese Bestandsprovisionen daher zurückverlangen“, heißt es in der Aussendung. Die Teilnahme an der Sammelaktion des VKI ist kostenlos. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. „Während mit allen anderen großen Bankinstituten außergerichtliche Lösungen gefunden werden konnten, hat die BAWAG P.S.K. die Aufnahme von Gesprächen bislang verweigert. Der VKI führt daher eine Sammelaktion durch, um die Ansprüche der betroffenen BAWAG-Kund:innen durchzusetzen“, kommentiert Mag. Stefan Schreiner, zuständiger Jurist der Abteilung Intervention im VKI. “Wir gehen davon aus, dass mehrere tausend Kund:innen betroffen sind.”