Warnstufe Rot: Starke Unwetter ziehen über Österreich

Nach der Hitze folgt der Wetterumschwung: Eine Kaltfront bringt heute in weiten Teilen Österreichs kräftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. In mehreren Bundesländern gilt bereits die Warnstufe Rot.

Österreich erlebt heute einen markanten Wetterumschwung. Während zu Beginn des Tages im Osten und Süden bei meist wolkenlosem Himmel noch einmal hochsommerliche Hitze mit bis zu 36 Grad erreicht wurde, sorgte im Westen bereits deutlich kühlere Luft für sinkende Temperaturen. Im Tagesverlauf bildeten sich in weiten Teilen des Landes Gewitter. Besonders in der Osthälfte fielen diese am Nachmittag bereits kräftig aus.

Wetterwarnung: Stufe Rot in mehreren Bundesländern

Von den Gewittern besonders betroffen sind die Bundesländer Kärnten, Steiermark, Burgenland und Niederösterreich. Hier gilt aktuell in einigen Bezirken eine Wetterwarnung der Stufe Rot. Dort sind im Laufe des Nachmittags noch Starkregen, Hagel und stürmische Böen möglich.

©UWZ Die Wetterkarte der UWZ zeigt für mehrere Bundesländer eine rote Warnung an. (Stand 01.07 / 17 Uhr)

Starke Unwetter zeihen über Kärnten

Nach einem heißen und sonnigen Start ziehen am Nachmittag mit einer Kaltfront teils heftige Gewitter über Kärnten. Die Unwetterzentrale warnt regional mit den Stufen Orange und Rot vor Starkregen, Hagel und teils schweren Sturmböen. Mehr dazu liest du hier: Rote Warnstufe: Heftige Gewitter und Sturmböen in Kärnten erwartet.

Unwetter treffen die Obersteiermark

Mit der Kaltfront hat sich die Wetterlage in der Steiermark deutlich verschärft. Vor allem in der Obersteiermark sorgen kräftige Gewitter für Starkregen, Hagel und stürmische Böen. Für zahlreiche Bezirke gelten Unwetterwarnungen, lokal sind auch Überflutungen möglich. Mehr dazu liest du hier: Hagel, Starkregen, Sturm: Unwetter treffen die Obersteiermark.

Regen, Sturm, Überflutungen im Burgenland

Auch in Niederösterreich und dem Burgenland wird zur Vorsicht aufgerufen. In Niederösterreich können die Unwetter laut GeoSphere „örtlich begrenzt hefig ausfallen, dann sind Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich“. Spätestens mit Durchzug der Kaltfront seien auch abseits von Gewittern kräftige Böen einzuplanen, heißt es. Auch im Burgenland ist die Lage angespannt. „Vorsicht im Burgenland, aus der Buckligen Welt ziehen heftige Gewitter auf! Anbei die Lage südlich von Wiener Neustadt. Örtlich sorgen die extremen Regenmengen für kleinräumige Überflutungen“, warnt die UWZ.

Wetter-Ausblick für Donnerstag und Freitag

Nach dem Durchzug der Kaltfront beruhigt sich die Wetterlage laut UWZ in der Nacht auf Donnerstag allmählich. Der Donnerstag soll überwiegend ruhig mit einem Mix aus Sonne und Wolken verlaufen, vereinzelt sind aber noch Schauer möglich. Bereits am Freitag streift dann die nächste Kaltfront Österreich mit einigen Regenschauern, ehe sich zum Wochenende wieder Hochdruckeinfluss durchsetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 17:23 Uhr aktualisiert