Pflegerin findet tote Frau in Wohnhaus: Ermittlungen laufen

Nach dem Fund einer toten 70-Jährigen in einem Wohnhaus in Ebreichsdorf ermittelt das Landeskriminalamt Niederösterreich. Die Todesursache ist unklar, eine Obduktion soll nun Klarheit bringen.

Eine 70-jährige Frau ist am Mittwoch in einem Wohnhaus in Weigelsdorf (Bezirk Baden, Niederösterreich) tot aufgefunden worden. Entdeckt wurde sie von einer Pflegerin, die daraufhin die Einsatzkräfte verständigte.

Tote Frau aufgefunden: Obduktion angeordnet

Die genauen Umstände des Todes sind derzeit noch unklar. Nach Angaben der Polizei wird in alle Richtungen ermittelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde die Leiche sichergestellt und eine Obduktion veranlasst. Diese soll Aufschluss über die Todesursache geben. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen.