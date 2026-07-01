Schockfund in Tarvis: Wanderer entdeckten zwei verweste Leichen

Eine Zufallsentdeckung hat in dieser Woche zu einem traurigen Fund in der italienischen Grenzregion geführt. Wanderer stießen im Gebiet nahe der Laghi di Fusine bei Tarvis auf zwei leblose Körper.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen deutet alles darauf hin, dass die beiden Personen Opfer eines fatalen Bergunfalls geworden sind. Die Leichen wurden auf einer felsigen Klippe in einer Seehöhe von rund 900 Metern entdeckt. Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtet, waren die Körper bereits stark verwest, es wird davon ausgegangen, dass der Todeszeitpunkt bereits auf Anfang Juni zurückgeht.

Ausweis gefunden

Bei der verstorbenen Frau wurde ein Ausweisdokument sichergestellt, welches sie als eine 49-jährige slowenische Staatsbürgerin ausweist. Die Identität des zweiten Opfers, eines Mannes, steht noch nicht zweifelsfrei fest. Die Ermittlungsbehörden vermuten jedoch, dass es sich um eines der Kinder der Frau handeln dürfte, eine Obduktion wurde angeordnet.

Personen waren nicht als vermisst gemeldet

Dass das Drama überhaupt entdeckt wurde, ist einem Zufall zu verdanken, beide Personen waren nicht als vermisst gemeldet. Mittlerweile konnten die Behörden das Auto der Slowenin auf einem Parkplatz im dortigen Wandergebiet ausfindig machen.