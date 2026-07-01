1,5 Millionen Euro Passiva: Linzer Elektro-Großhändler schlittert in Konkurs

Am Landesgericht Linz wurde am Mittwoch, 1. Juli 2026, das Konkursverfahren über die THI Handels GmbH eröffnet. Das Unternehmen hat rund 1,5 Millionen Euro Passiva.

Die THI Handels GmbH hat beim Landesgericht Linz einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens eingebracht. Laut Alpenländischem Kreditorenverband wurde das Verfahren am 1. Juli 2026 als Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 gegründet. Tätig ist es im Großhandel mit Elektroinstallationsprodukten, vor allem in den Bereichen Photovoltaik und Brandschutztechnik. Fünf Mitarbeiter sind beschäftigt.

Warum es eng wurde

Der AKV nennt massive wirtschaftliche Schwierigkeiten in der Photovoltaikbranche als Grund für die Insolvenz. Dazu zählen ein Preisverfall durch Importware, reduzierte Förderungen und Unsicherheiten bei gesetzlichen Rahmenbedingungen. Auch erhebliche Forderungsausfälle haben die finanzielle Lage belastet. Diese sollen unter anderem durch Insolvenzen von Geschäftspartnern entstanden sein. Zusätzlich kam der Ausfall einer wesentlichen Forderung gegenüber der Schwestergesellschaft Elektro Kern GmbH dazu.

Hohe Passiva

Laut Angaben im Eröffnungsantrag belaufen sich die Passiva auf rund 1,5 Millionen Euro. Dem stehen Aktiva zu Zerschlagungswerten von rund 660.000 Euro gegenüber. Auf der vorgelegten Gläubigerliste werden rund 60 Gläubiger angeführt. Damit zeigt sich, wie deutlich die finanzielle Schieflage ausfällt.

Keine Fortführung geplant

Eine Fortführung des Unternehmens ist laut AKV mangels finanzieller Mittel nicht mehr beabsichtigt. Stattdessen wird die Schließung des Betriebs angestrebt. Einer solchen Schließung wurde bereits im Eröffnungsantrag zugestimmt. Für die Gläubiger ist nun vor allem das weitere Verfahren entscheidend. Als Insolvenzverwalter wurde Matthäus Metzler, Rechtsanwalt in Linz, bestellt. Die Anmeldefrist für Gläubiger läuft bis 1. September 2026. Die Prüfungstagsatzung ist für 15. September 2026 angesetzt. Dann wird im Verfahren weiter geklärt, welche Forderungen anerkannt werden.