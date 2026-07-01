Spektakuläre Bilder: Großer Tornado wirbelte über den Bodensee

Über dem Bodensee hat sich am Mittwoch eine eindrucksvolle Wasserhose gebildet. Der Tornado war laut ersten Informationen rund 20 Minuten lang sichtbar und erreichte Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 km/h.

Ein außergewöhnliches Wetterereignis sorgte am Mittwoch am Bodensee für Aufmerksamkeit. Vor Friedrichshafen (Deutschland) bildete sich eine gut sichtbare Windhose, die laut Medienberichten rund 20 Minuten über dem See zu beobachten war und zahlreiche Schaulustige beeindruckte. Bis zu 150 km/h soll der Tornado erreicht haben.

Wetterphänomen: Tornado am Bodensee sorgt für Staunen

„Durch die einfließende Kaltluft haben sich über dem warmen Bodensee mit der Konvergenz des Windes nicht nur heftige Gewitter sondern auch eine markante Wasserhose gebildet“, berichtet auch die Plattform Wetterring Vorarlberg dazu. Es handle sich dabei um ein „beeindruckendes Schauspiel, dass am Bodensee fast jährlich vorkommt“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 18:37 Uhr aktualisiert