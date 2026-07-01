/ ©Österreichische Lotterien / Raimund Nics
Lotto-Ziehung am 1. Juli: Diese Zahlen sind 1,8 Mio. Euro wert
Beim Lotto ging es am Mittwoch um einen Doppeljackpot in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Nach der Ziehung stehen nun die Gewinnzahlen fest.
Vergangenes Wochenende hatte Fortuna zumindest bei den Lotto-Ziehungen hitzefrei, weder bei Lotto, LottoPlus oder dem Joker gab es jeweils einen Hauptgewinn. Bei Lotto wartete nun am Mittwoch ein Doppeljackpot auf die Spielteilnehmer, im Topf für den oder die Sechser lagen 1,8 Millionen Euro. Welche Zahlen am 1. Juli 2027 gezogen wurde, liest du hier:
Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 1. Juli, gezogen:
- Lotto: 1, 18, 20, 31, 35, 43 Zusatzzahl: 12
- LottoPlus: 1, 5, 16, 22, 24, 29
- Joker: 9, 9, 5, 3, 5, 4
alle Angaben ohne Gewähr
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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 22:18 Uhr aktualisiert
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