Lotto-Ziehung am 1. Juli: Diese Zahlen sind 1,8 Mio. Euro wert

Beim Lotto ging es am Mittwoch um einen Doppeljackpot in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Nach der Ziehung stehen nun die Gewinnzahlen fest.

Vergangenes Wochenende hatte Fortuna zumindest bei den Lotto-Ziehungen hitzefrei, weder bei Lotto, LottoPlus oder dem Joker gab es jeweils einen Hauptgewinn. Bei Lotto wartete nun am Mittwoch ein Doppeljackpot auf die Spielteilnehmer, im Topf für den oder die Sechser lagen 1,8 Millionen Euro. Welche Zahlen am 1. Juli 2027 gezogen wurde, liest du hier:

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 1. Juli, gezogen: Lotto : 1, 18, 20, 31, 35, 43 Zusatzzahl: 12

: 1, 18, 20, 31, 35, 43 12 LottoPlus : 1, 5, 16, 22, 24, 29

: 1, 5, 16, 22, 24, 29 Joker: 9, 9, 5, 3, 5, 4 alle Angaben ohne Gewähr

Was würdest du mit einem Lottogewinn machen? Ein Haus kaufen Weltreise Ein Auto kaufen Shoppen Investieren Sparen Spenden Alles auf einmal ausgeben Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 22:18 Uhr aktualisiert