Bahnunterführung überflutet: 11 Personen und ein Hund aus Autos gerettet

Bei einem Unwettereinsatz in der Nacht auf Mittwoch mussten auf der LB2 bei einer Bahnunterführung mehrere Fahrzeuge aus Hochwasser befreit werden. Elf Menschen und ein Hund konnten von der Feuerwehr gerettet werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Göpfritz/Wild wurde am 30. Juni 2026, um 23.35 Uhr, von der Landeswarnzentrale zu einer „Menschenrettung-Notlage“ auf der LB2 im Bereich der Bahnunterführung in Göpfritz an der Wild (Niederösterreich) alarmiert. Mehrere Fahrzeuge sind während eines starken Unwetters auf der LB2 im Bereich der Bahnunterführung aufgrund von Hochwasser zum Stillstand gekommen, die Insassen konnten laut ersten Meldungen die Fahrzeuge aufgrund von steigendem Pegel nicht mehr selbst verlassen.

Wenige Minuten nach der Alarmierung rückten unter der Leitung von HBI Franz Steinbauer die Mitglieder der Feuerwehr Göpfritz/Wild mit dem RLFA 2000, LFA, KDOF und dem MTF/VF aus – aufgrund der Alarmmeldung erfolgte die Zufahrt auf beiden Seiten der Unterführung. Gleichzeitig wurde neben der örtlich zuständigen Feuerwehr Göpfritz/Wild auch die Feuerwehr Merkenbrechts aufgrund des Meldebildes mitalarmiert, um rasch die Menschenrettung durchführen zu können.

11 Personen und ein Hund gerettet

Nach der Ankunft an der Einsatzstelle wurde vom Einsatzleiter umgehend die Rettung der eingeschlossenen Insassen veranlasst, somit konnten die Personen binnen kurzer Zeit aus ihrer dramatischen Situation gerettet werden. Gleichzeitig konnte in Absprache mit der Polizei eine örtliche Umleitung über Allentsteig und Merkenbrechts eingerichtet werden, sodass die weiteren Einsatztätigkeiten gefahrlos durchgeführt werden konnten. Insgesamt konnten aus den beiden betroffenen Fahrzeugen elf Insassen sowie ein Hund unverletzt gerettet werden – die anschließende Erstbetreuung erfolgte durch die anwesenden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes.

Bergungs- und Reinigungsarbeiten

Nach der Personenrettung wurde die Straßenmeisterei Allentsteig zur Unterstützung bei der Räumung der Unterführung angefordert. Bis zum Eintreffen der Straßenmeisterei wurde durch die Feuerwehr Göpfritz die Bergung der beiden fahruntüchtigen PKW´s durchgeführt. Die anschließenden Reinigungsarbeiten erfolgten mit Unterstützung einer Kehrmaschine und eines Baggers der Straßenmeisterei Allentsteig, sowie mittels Straßenwaschanlage vom nachalarmierten TLF 4000 Breitenfeld und mittels mehrerer Strahlrohre durch die Besatzung des RLFA 2000 Göpfritz/Wild.