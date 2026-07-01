Verletzungs-Schock vor Spanien-Duell: Dieser ÖFB-Star fällt aus

Österreich muss im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien auf Phillipp Mwene verzichten. Der Außenverteidiger hat sich am rechten Oberschenkel verletzt und fällt aus.

Das österreichische Fußballnationalteam muss im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien auf Phillipp Mwene verzichten.

Das österreichische Fußballnationalteam muss im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien auf Phillipp Mwene verzichten.

Das österreichische Fußballnationalteam muss im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien auf Phillipp Mwene verzichten. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Mittwoch bekannt gab, fällt der Außenverteidiger verletzungsbedingt aus.

Österreich muss gegen Spanien auf Mwene verzichten

Mwene hat sich eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und steht für das Duell gegen Spanien damit nicht zur Verfügung. Wer den Außenverteidiger ersetzen wird, steht noch nicht fest. Das Match wird am Donnerstagabend in Los Angeles ausgetragen.

So endet Österreich gegen Spanien…

Wenn am Donnerstag Abend Österreich gegen Spanien spielt, wird die Nation wieder mitfiebern. Was sagt die künstliche Intelligenz zu diesem Fußballspiel, wie wird es enden? 5 Minuten fragte die KI. Die Antwort findest du hier: So endet Österreich gegen Spanien.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.07.2026 um 20:46 Uhr aktualisiert