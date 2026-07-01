Nach Kaltfront: So wird das Wetter in Österreich am Donnerstag

Nach den teils heftigen Unwettern kehrt am Donnerstag in weiten Teilen Österreichs wieder ruhigeres Sommerwetter ein. Letzte Regenschauer klingen rasch ab, dann setzt sich vielerorts die Sonne bei 22 bis 29 Grad durch.

Nach den teils kräftigen Gewittern und der Kaltfront zeigt sich das Wetter am Donnerstag wieder deutlich freundlicher. Zwar halten sich vor allem entlang des Alpenhauptkamms zu Tagesbeginn noch einige Restwolken, insgesamt beruhigt sich die Wetterlage aber spürbar. Vom Tiroler Unterland bis ins Mostviertel sind in den Morgenstunden noch vereinzelte Regenschauer möglich. Diese lassen jedoch bis zum Mittag nach, sodass sich das Wetter im weiteren Tagesverlauf zunehmend trocken präsentiert.

Auf Gewitter folgt wieder Sonne

Am Nachmittag dominiert in den meisten Regionen Österreichs die Sonne. Einige lockere Wolken ziehen zwar durch, bleiben aber meist harmlos. Der Wind weht schwach bis mäßig, in der Osthälfte zeitweise auch lebhaft bis kräftig aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 12 und 20 Grad. Tagsüber erwärmt sich die Luft auf 22 bis 29 Grad.