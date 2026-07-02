Gesundheitsreform und Co.: Das kommt auf Österreich zu

600 Gesundheitszentren bis 2040, einheitliche Kindergarten-Standards und Milliarden-Einsparungen beim Stromnetz: Die Regierung hat am 1. Juli ihre Reformpläne vorgestellt. Wir haben einen Überblick, was kommen soll.

Mehr als 13 Stunden lang wurde verhandelt, ehe Vertreter von Bund, Ländern und Gemeinden am Mittwoch (1. Juli) an die Öffentlichkeit traten, um die ausgehandelten Eckpunkte der geplanten Staatsreform zu präsentieren. Die Regierung spricht von einer „historischen Chance“ und kündigt zahlreiche Veränderungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Energie und Verwaltung an, die den Alltag vieler Menschen betreffen sollen. Geplant sind unter anderem neue Fachärztezentren, einheitliche Regeln für Kindergärten, mehr Digitalisierung und Änderungen im Energiebereich. Viele Details müssen allerdings erst ausgearbeitet und beschlossen werden.

Mehr Fachärztezentren sollen kommen

Ein Schwerpunkt liegt im Gesundheitsbereich. Künftig sollen neue Fachärztezentren gemeinsam von Bund, Ländern und Sozialversicherung geplant und finanziert werden. Gesundheitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) betonte im Rahmen der Pressekonferenz, dass bestehende Spitalsstandorte nicht geschlossen werden sollen. Die Reform sei laut ihr nicht als Sparmaßnahme, sondern als Investition in das öffentliche Gesundheitssystem zu bewerten.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Gesundheitsministerin Schumann betont, dass die Reformpläne eine Investition ins öffentliche Gesundheitssystem seien.

Ausbau der wohnortnahen Gesundheitsversorgung

Außerdem soll die wohnortnahe Versorgung ausgebaut werden. Bis 2040 sind österreichweit 600 Primärversorgungseinheiten (derzeit gibt es 120 davon in Österreich) geplant – darunter erstmals auch Zentren für Zahnmedizin sowie weitere Angebote für Kinder- und Frauenheilkunde. Die Gesundheitshotline 1450 soll zudem weiter gestärkt werden, gleichzeitig ist eine neue E-Health-Agentur vorgesehen. Auch die elektronische Gesundheitsakte ELGA soll zu einem umfassenderen Patientenakt weiterentwickelt werden.

Einheitliche Regeln für Kindergärten

Doch nicht nur im Gesundheitswesen sind Änderungen geplant, auch der Bildungsbereich war einer der Verhandlungsschwerpunkte. Eines der zentralen Ergebnisse, die von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) präsentiert wurden: Erstmals sollen nun österreichweit einheitliche Standards für Kindergärten eingeführt werden. Vorgesehen sind verbindliche Vorgaben etwa für Gruppengrößen, Personalschlüssel und die Ausbildung von Assistenzkräften. Für Kinder zwischen drei und sechs Jahren soll künftig eine Obergrenze von maximal 22 Kindern pro Gruppe gelten. Die neuen Standards sollen sogar in der Verfassung verankert werden.

©BKA / Andy Wenzel Bildungsminister Wiederkehr präsentierte die Reformpartnerschaft-Ergebnisse zum Bildungsbereich.

Änderungen auch an Schulen und in der Verwaltung

Im Schulbereich sollen die Bildungsdirektionen künftig nicht mehr nur für Lehrkräfte, sondern auch für Schulpsychologen und das Personal der Nachmittagsbetreuung zuständig sein. Damit sollen Zuständigkeiten gebündelt werden. Auch die Verwaltung soll verschlankt werden. Geplant sind unter anderem österreichweit einheitliche Jugendschutzbestimmungen, mehr Digitalisierung sowie leichtere Kooperationen zwischen Gemeinden – etwa bei Verwaltungsaufgaben. Außerdem sollen Volksbegehren künftig zwei Jahre lang unterstützt werden können.

©BKA / Christopher Dunker Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) präsentierte gemeinsam mit … ©BKA/Andy Wenzel … Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) die Pläne für Verwaltung und Energie.

Milliarden sollen beim Stromnetz eingespart werden

Im Energiebereich plant die Regierung ebenfalls Änderungen. Durch einen effizienteren Ausbau der Stromnetze sollen die Netzkosten bis 2040 um rund 4,1 Milliarden Euro gesenkt werden. Außerdem soll die Verfassung um den neuen Kompetenztatbestand „Energiewirtschaft“ erweitert werden.

FPÖ: „Reform“ verdient Namen nicht

Während Regierung, Gemeinden sowie mehrere Interessenvertretungen die Einigung auf die Eckpunkte als wichtigen Schritt feiern, kommt von anderer Seite Kritik. Politisch bemängeln vor allem die Oppositionsparteien die vorgestellten Ergebnisse. FPÖ-Gesundheitssprecher Gerhard Kaniak erklärte etwa, dass die vorgestellte „Gesundheitsreform“ den Namen „Reform“ nicht verdiene. Er betont:

Eine Reform sollte Verbesserungen für die Menschen bringen. Was die Regierung jedoch hier vorlegt, ist das genaue Gegenteil und geht an den Bedürfnissen der Patienten vorbei. Anstatt das etablierte System der Hausärzte und der niedergelassenen Fachärzte zu stärken, setzt man auf zentralisierte Versorgungszentren, die die persönliche Arzt-Patienten-Beziehung gefährden.“

Weiters warnt Kaniak vor einer Entwicklung hin zu einer „unpersönlicheren Medizin“, bei der die Versorgung im ländlichen Raum auf der Strecke bleiben könnte.

©Parlamentsdirektion/PHOTO SIMONIS FPÖ-Gesundheitssprecher Kaniak befürchtet, dass der ländliche Raum bei den medizinischen Versorgungsplänen auf der Strecke bleiben könnte.

Grüne kritisieren „Ankündigungsweltmeister“

Auch Grüne-Klubofrau Leonore Gewessler übt nach der Pressekonferenz der Reformpartnerschaft Kritik. „Ein Jahr verhandelt, und am Ende sind nur die Ankündigungsweltmeister am Werk.“ Konkret kritisiert sie, dass anstatt versprochener umfassender Neuregelung der Zuständigkeiten nun nur „Reförmchen“ kommen sollen. „Von der angekündigten Planung und Finanzierung aus einer Hand ist man meilenweit entfernt. Die Menschen verdienen schnellere Arzttermine, gleiche Leistung im ganzen Land und die bestmögliche Gesundheitsversorgung. Mit diesen Trippelschritten wird das nicht gelingen“, so Gewessler.

©Die Grünen / Karo Pernegger Leonore Gewessler kritisiert die angekündigten „Reförmchen“.

Industriellenvereinigung und WKÖ sehen Reformpläne teils positiv

Von der Industriellenvereinigung (IV) gibt es gemischte Reaktionen. Zwar würden mit den präsentierten Ergebnissen vor allem in den Bereichen Bildung, Energie und Verwaltung „positive Akzente“ gesetzt, im Gesundheitsbereich bleibe man jedoch hinter dem Reformbedarf zurück, kommentiert IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Die Wirtschaftskammer Österreich zeigt sich zufriedener: Mit den Änderungsplänen würden wichtige langjährige Forderungen endlich angegangen, insbesondere in den Zukunftsbereichen Energieversorgung, Gesundheit und Bildung. WKÖ-Präsidentin Martha Schultz erklärt: „„Die Reformpartnerschaft hat notwendige Lösungswege für Österreichs zentralen Zukunftsfragen auf den Tisch gelegt. Damit haben wir ein erstes Etappenziel erreicht. Jetzt geht es darum, rasch in die Umsetzung zu kommen.“

Städtebund begrüßt Ergebnisse

Seitens des Österreichischen Städtebundes werden vor allem die Reformpartnerschaftspläne im Bildungsbereich begrüßt. Städtebund-Präsident Michael Ludwig betont: „Es waren sehr konstruktive Gespräche, jetzt geht es um die legistische Umsetzung.“ Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger ergänzt: Die Ergebnisse seien „wichtige Schritte in Richtung Effizienzsteigerung und Verwaltungsklarheit“.

ÖGB mit Gesundheitsreform zufrieden

Zufrieden zeigt sich auch der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB). Präsident Wolfgang Katzian erklärt, dass sich die geplante Gesundheitsreform „an der Versorgung der Patientinnen und Patienten und nicht an institutionellen Machtfragen“ orientiere. Er betont jedoch: „Der Erfolg der Reform muss laufend an kürzeren Wartezeiten, besserer Patientenlenkung – vorrangig über ein österreichweit einheitlich ausgerollte Gesundheitshotline 1450, angeschlossener Telemedizin und Terminservice sowie einer stärkeren öffentlichen Gesundheitsversorgung gemessen werden.“