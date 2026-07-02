Neue Tabaksticks für Iqos: Terea startet in Österreich

Viele Raucher fuhren bisher extra über die Grenze, um dort Terea-Sticks für ihre Iqos-Iluma-Tabakerhitzer zu kaufen. Damit ist bald Schluss: Ab August sind sie erstmals auch in Österreich erhältlich.

Wer bisher regelmäßig ins benachbarte Ausland gefahren ist, um bestimmte Tabaksticks für seinen Iqos-Tabakerhitzer zu kaufen, muss das bald nicht mehr tun. Ab Anfang August kommen die bisher in Österreich nicht erhältlichen Terea-Sticks offiziell in den heimischen Handel. Möglich macht das eine Gesetzesnovelle: Bisher war in Österreich bei Tabakerhitzern nur eine entsprechende Produktlinie von Philip Morris zugelassen. Mit einer Novelle des Tabakgesetzes wurde das Zulassungsverfahren jedoch vereinfacht. Dadurch können nun weitere Produkte auf den Markt kommen.

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Verkauf startet Anfang August

Ab 4. August sollen die neuen Terea-Tabaksticks österreichweit in Trafiken erhältlich sein, wie aus einem Bericht der Kronen-Zeitung hervorgeht. Eine Packung mit 20 Stück kostet laut Hersteller 6,30 Euro und damit genauso viel wie die bisher erhältlichen Heets-Sticks. Gleichzeitig kommt auch das neue Iqos-Iluma-Gerät in den Handel. Es arbeitet mit Induktion und ist technisch anders aufgebaut als die bisherige Generation. Das bedeutet aber auch: Die neuen Terea-Sticks sind nicht mit älteren Iqos-Geräten kompatibel.

Viele kauften bisher im Ausland ein

Da Terea-Sticks in den Nachbarländern bereits seit Längerem verkauft werden, deckten sich zahlreiche österreichische Nutzer bisher jenseits der Grenze damit ein. Nach Angaben von Philip Morris seien dadurch jährlich Steuereinnahmen in Höhe von rund 30 bis 40 Millionen Euro ins Ausland abgeflossen.

Mehr Konkurrenz bei Tabakerhitzern

Auch andere Hersteller bringen inzwischen neue Produkte auf den österreichischen Markt. Erst vor wenigen Wochen kündigte British American Tobacco den Verkaufsstart seines Tabakerhitzers Glo Hilo an. Tabakerhitzer gewinnen hierzulande generell an Bedeutung, da immer mehr Raucher von klassischen Zigaretten auf alternative Produkte umsteigen.