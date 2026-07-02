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/ ©Alexandra Koch/Pixabay
Symbolfoto auf 5min.at zeigt eine Sitzgarnitur
Am 1. Juli gab das Falstaff-Magazin das Ergebnis des Buschenschank- und Heurigen-Votings für Österreich bekannt.
Österreich
02/07/2026
Falstaff-Ranking

Die besten Heurigen Österreichs stehen jetzt fest

Wo schmecken Wein und Jause am besten? Das Falstaff-Ranking liefert pünktlich zur Ausflugssaison die Antwort. Zwei Heurige wurden zu den besten Österreichs gekürt – gleich mehrere weitere schafften Spitzenbewertungen.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
2 Minuten Lesezeit(270 Wörter)
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Wer noch nach einem Ausflugsziel für den Sommer sucht, könnte hier fündig werden: Das Falstaff-Magazin hat wieder die besten Heurigen und Buschenschanken des Landes gekürt. Mehr als 620 Betriebe wurden von Gästen bewertet, ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, wo 600 Heurige an der Wertung teilnahmen. Die Bewertungen stammen von der Falstaff-Community, die das ganze Jahr über voten und dabei die vier Kategorien Essen, Wein, Ambiente und Service berücksichtigen.

Zwei Heurige teilen sich den Sieg

Mit jeweils 98 von 100 Punkten wurden zwei Betriebe zu Österreichs besten Heurigen 2026 gewählt, beide in Niederösterreich: Den ersten Platz teilen sich der Domäne Wachau Heurige in Dürnstein und Pulker’s Heuriger in Rührsdorf. Gleich elf Betriebe folgen mit 97 Punkten und zählen damit ebenfalls zur österreichischen Spitze:

  • Buschenschank Trummer am Obegg (Spielfeld, Steiermark)
  • Podersdorfer Weinstuben (Podersdorf am See, Burgenland)
  • Heuriger Gut Oggau (Oggau am Neusiedler See, Burgenland)
  • Artner – Heuriger im alten Bauernhof (Höflein, Niederösterreich)
  • Buschenschank Wieninger am Nussberg (Wien)
  • Hans & Fritz (Wien)
  • Heuriger Edlmoser (Wien)
  • Heuriger Winzerhof Familie Dockner (Paudorf, Niederösterreich)
  • Weingut Schauer (Kitzeck im Sausal, Steiermark)

Mit 96 Punkten wurden unter anderem Helmut Krenek am Weingut Göbel in Wien sowie das Weingut Pluschkovits im Burgenland ausgezeichnet.

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Heurigen bleiben beliebtes Ausflugsziel

Laut Falstaff erfreuen sich Heurige und Buschenschanken ungebrochener Beliebtheit. Längst kommen Gäste nicht mehr nur für eine Jause vorbei – viele planen mittlerweile ganze Tagesausflüge rund um die Aussteckzeiten der Winzer. Gleichzeitig habe sich das kulinarische Angebot in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt und reiche vielerorts weit über die klassischen kalten Heurigenschmankerl hinaus.

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