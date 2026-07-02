Vor Österreich-Spanien-Spiel: Van der Bellen wendet sich mit Appell an Österreicher

In Österreich könnte die Schlafenszeit am Donnerstag Verlängerung bekommen: Bundespräsident Alexander Van der Bellen bittet Eltern, Kinder das Spiel gegen Spanien anschauen zu lassen.

Normalerweise haben um 21 Uhr schon viele Kinder ihe Äuglein zu, doch am heutigen Donnerstag ist wohl das Fußballfieber ausgebrochen. Diesmal könnte der Pyjama aber kurz warten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich in einer Videobotschaft direkt an die Eltern gewandt. Der Grund: Österreich spielt am Donnerstag um 21 Uhr gegen Spanien. Und da das Spiel in Los Angeles stattfindet, gibt es eine „satte Zeitverschiebung“.

Bitte vom Präsidenten

Seine Botschaft beginnt ganz offiziell: „Liebe Eltern, Heute wende ich mich als Bundespräsident direkt an Sie.“ Danach wird es aber ziemlich alltagsnah. Van der Bellen weiß offenbar genau, dass späte Fernsehzeiten daheim oft mehr Diskussionen auslösen als ein Schiedsrichterpfiff. Trotzdem hat er eine klare Bitte: Kinder, die das Spiel sehen wollen, sollen an diesem Abend länger aufbleiben dürfen.

„Drücken Sie diesmal ein Auge zu“

Der Bundespräsident nimmt den Eltern das schlechte Gewissen nicht ganz, aber zumindest ein bisserl. „Ja, bis spät in die Nacht hinein Fernsehen ist nicht gut, ich weiß das“, sagt er. Dann kommt der Satz, den viele Kinder daheim wohl am liebsten ausdrucken und auf den Kühlschrank picken würden: „Aber drücken Sie diesmal ein Auge zu, damit die Kinder, die das wollen, unser Nationalteam live anfeuern können.“ Van der Bellen liefert auch gleich ein Argument mit, das in vielen Wohnzimmern ziehen könnte: Die Ferien stehen schon vor der Tür. „Und obendrein haben wir derzeit die letzten Tage vor den Ferien“, sagt er. Übersetzt in Kindersprache heißt das wohl: Am Freitag müde sein ist nicht ideal, aber ganz so dramatisch wie mitten im Schulstress ist es vielleicht auch nicht. Ein offizieller Freibrief ist es natürlich keiner, aber eine präsidiale Rückenstärkung für alle kleinen Fußballfans schon.

„Solche Erinnerungen nimmt man doch sein Leben lang mit“

Am Ende geht es Van der Bellen nicht nur ums Fußballschauen. Es geht um diesen einen Abend, an den man sich später noch erinnert. „Solche Erinnerungen nimmt man doch sein Leben lang mit“, sagt der Bundespräsident. Und damit liegt der Ball nun bei den Eltern. Ob es daheim also heißt „ab ins Bett“ oder „ausnahmsweise noch eine Halbzeit“, entscheidet jede Familie selbst. Die Kinder haben jedenfalls ein starkes Argument: Der Bundespräsident hat’s gesagt.