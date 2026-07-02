Österreichischer Barfußschuh-Händler schlittert in die Pleite

Ein auf Barfußschuhe spezialisierter Schuhhandel aus Vorarlberg ist in Konkurs. Darüber informieren AKV und KSV1870 am Donnerstag.

Über das Vermögen der „Schuhe wie barfuß Handels GmbH“ wurde am 2. Juli ein Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg) eröffnet. Darüber informieren der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) am Donnerstag.

Fünf Mitarbeiter im Betrieb beschäftigt

Das Unternehmen mit Sitz in Feldkirch ist im Schuhhandel tätig. Zu den Insolvenzursachen ist derzeit noch nichts bekannt. Wie der KSV1870 berichtet, beläuft sich die Höhe der Verbindlichkeiten auf 156.500 Euro. Insgesamt sind sechs Gläubiger von dem Konkurs betroffen. „Zur Zeit der Konkurseröffnung werden 5 Dienstnehmer beschäftigt“, so der KSV1870.

Kein Sanierungsantrag

Ein Antrag auf Sanierung liegt aktuell noch nicht vor. „Ob ein solcher geplant ist, kann im Moment noch nicht gesagt werden und wird im Zuge des Verfahrens geklärt“, so der AKV. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Gerhard Scheidbach bestimmt, Gläubiger können ihre Forderungen ab jetzt und bis zum 13. Juli über den AKV anmelden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 09:50 Uhr aktualisiert