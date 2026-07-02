Österreich verliert wohl bald seinen größten Gletscher

Nur ein dünnes Eisband hält die Pasterze derzeit noch zusammen. Experten rechnen damit, dass Österreichs größter Gletscher schon in den kommenden Monaten auseinanderbrechen könnte.

Blick vom Kleinen Burgstall Richtung Norden zum Hufeisenbruch: Die Verbindung der Gletscherzunge zum Pasterzenboden ist nur noch durch einen schmalen Gletscherrest am orographisch linken Rand des Gletschers gegeben.

Blick vom Kleinen Burgstall Richtung Norden zum Hufeisenbruch: Die Verbindung der Gletscherzunge zum Pasterzenboden ist nur noch durch einen schmalen Gletscherrest am orographisch linken Rand des Gletschers gegeben.

Die Pasterze am Fuße des Großglockners könnte schon bald nicht mehr Österreichs größter Gletscher sein. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die letzte Eisverbindung zwischen der Gletscherzunge und dem eigentlichen Gletscher in den nächsten Monaten abreißen könnte. Nur wenn die Witterung günstiger ausfällt, könnte sie noch bis ins nächste Jahr halten.

Nur ein schmales Eisband ist übrig

Seit Jahrzehnten verliert die Pasterze durch die steigenden Temperaturen kontinuierlich an Eis. Inzwischen verbindet nur noch ein schmaler Eisstreifen die fast vier Kilometer lange Gletscherzunge mit dem oberen Teil des Gletschers, der sie bislang mit neuem Eis versorgt hat. Schon 2020 verschwand die vorletzte Verbindung. An ihrer Stelle fließt heute ein Wasserfall. Nun droht auch die letzte Eisbrücke endgültig zu verschwinden.

Wir beobachten seit 1980, dass die Pasterze fast durchgehend Masse verloren hat. Über den gesamten Beobachtungszeitraum bis 2025 ging im Mittel rund 1 Meter Wasseräquivalent pro Jahr verloren (das entspricht einer Tonne Eis pro Quadratmeter Gletscherfläche). In den letzten 10 Jahren hat sich der Wert auf 1,2 Meter Wasseräquivalent (also 1,2 Tonnen pro m²) erhöht.“

Michael Avian und Anton Neureiter (GeoSphere Austria)

Erstmals seit rund 5.000 Jahren eisfrei

Wann genau die Gletscherzunge abreißen wird, können die Experten nicht vorhersagen. Klar ist aber: Sobald die Verbindung reißt, werden die Felswände im sogenannten Hufeisenbruch erstmals seit rund 5.000 Jahren vollständig eisfrei sein. „Die Pasterzenzunge wird dann endgültig vom Restgletscher getrennt sein und abschmelzen. Ob dies nun genau heuer oder ein bis zwei Jahre später sein wird, ist sekundär“, so Experten vom Gletschermessdienst des Alpenvereins sowie von der GeoSphere Austria unisono.

Gletscherzunge bewegt sich kaum noch

Nach Einschätzung der Forscher ist die Gletscherzunge schon heute kaum noch ein aktiver Gletscher. „Seit den 2010er-Jahren ist der Eisnachschub von oben so gering, dass sich die Gletscherzunge schon längst wie ein Toteiskörper verhält“, so die Experten. Weil von oben fast kein Eis mehr nachkommt, bewegt sie sich nur noch sehr langsam und schmilzt Stück für Stück dahin. Die gemessene Fließgeschwindigkeit beträgt inzwischen nur noch wenige Meter pro Jahr – ein deutliches Zeichen dafür, dass sich der Gletscher nicht mehr erholen kann.

Neuer größter Gletscher wohl in Tirol

Mit dem Verlust der Gletscherzunge würde die Pasterze auch ihren Status als größter Gletscher Österreichs verlieren. Diesen Titel würde künftig der Gepatschferner im inneren Kaunertal in Tirol tragen. Doch auch dort zeigt sich derselbe Trend: Allein in den vergangenen fünf Jahren hat der Gletscher fast 300 Meter an Länge eingebüßt.

Weckruf für die Zukunft

Die Experten sehen die Entwicklung an der Pasterze deshalb als deutliches Zeichen dafür, wie stark sich der Klimawandel bereits auf die Alpen auswirkt. Gleichzeitig verändert sich mit dem Rückzug des Eises auch die Landschaft: Neue Seen entstehen, Pflanzen und später auch Bäume erobern die freigewordenen Flächen. Der Österreichische Alpenverein und der Nationalpark Hohe Tauern sehen darin einen Auftrag für die Zukunft. Das Gebiet rund um Großglockner und Pasterze müsse trotz der Veränderungen als wertvoller Naturraum erhalten bleiben. Gleichzeitig brauche es aus Sicht der Experten weitere Anstrengungen beim Klimaschutz, um die Folgen der Erwärmung für Gletscher, Wasserhaushalt und Tier- und Pflanzenwelt möglichst gering zu halten. Alpenvereins-Vizepräsidentin Nicole Slupetzky betont abschließend:

Der Verlust unserer Gletscher hat bereits heute spürbare Folgen für Wasserhaushalt, Biodiversität und die Sicherheit im alpinen Raum. Deshalb sehen wir den Klimaschutz als gesamtgesellschaftliche Herausforderung, der wir uns auch im Vereinsleben aktiv stellen.“