Nach Hitze und Unwettern: So wird das Wetter am Wochenende in Österreich

Pünktlich zum Wochenende zeigt sich der Sommer in Österreich wieder von seiner schönsten Seite. Nach den turbulenten Tagen mit Hitze und Gewittern erwartet uns überwiegend sonniges Wetter bei bis zu 30 Grad.

Nach der anhaltenden Hitzewelle der letzten Wochen und den darauffolgenden Unwettern der vergangenen Tage zeigt sich das Wetter in Österreich zum Wochenende hin wieder von seiner freundlicheren Seite. Zwar sorgt am Freitag noch eine schwache Kaltfront für einzelne Regenschauer, danach setzt sich aber vielerorts die Sonne durch. Mit Temperaturen von bis zu 30 Grad bleibt es zudem sommerlich warm, ohne dass Extremwerte erreicht werden.

Am Freitag ziehen noch einzelne Regenschauer durch

Der Freitag startet vor allem nördlich des Alpenhauptkamms sowie im Norden und Osten mit vielen Wolken. Laut Prognosen der GeoSphere Austria sind hier vereinzelt Regenschauer möglich. „Am nördlichen Alpenrand regnet es zwischen dem Bodensee und dem Mostviertel auch länger anhaltend“, so die Wetterexperten. Ab Mittag lockern die Wolken aber zunehmend auf und der Niederschlag lässt nach. Deutlich freundlicher präsentiert sich das Wetter im Süden und Südosten Österreichs. Dort wechseln sich Sonne und Wolken ab, lediglich in Teilen der Steiermark kann es rund um die Mittagszeit einzelne Regenschauer geben. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 22 bis 30 Grad, am wärmsten wird es im Südosten.

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Hochdruck sorgt für sonniges Wochenende

Am Samstag bestimmt Hochdruckeinfluss das Wettergeschehen. Im ganzen Land scheint überwiegend die Sonne, auch wenn sich nördlich des Alpenhauptkamms sowie im Norden und Osten zeitweise dichtere Wolken zeigen. Die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt aber gering. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 29 Grad.

Sommerwetter am Sonntag in Österreich

Auch der Sonntag bringt vielerorts freundliches Sommerwetter. Während sich in der Westhälfte häufig die Sonne zeigt, ziehen im Osten immer wieder dichtere Wolkenfelder durch. „Im Nordosten kann es am Nachmittag auch leicht regnen bzw. Regenschauer geben“, so die Prognosen der GeoSphere. Trotz des etwas wechselhafteren Wetters werden verbreitet 23 bis 30 Grad erreicht.

Wochenstart wieder etwas wechselhafter

Zum Wochenbeginn nimmt die Unbeständigkeit wieder leicht zu. Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken im ganzen Land ab, dazu entstehen vor allem im Berg- und Hügelland sowie in der Osthälfte einzelne Regenschauer. Trotzdem bleibt es sommerlich warm. Die Temperaturen erreichen erneut 23 bis 30 Grad, die höchsten Werte werden im Süden, Südosten sowie im Rheintal erwartet.

Wien: Freitag noch Wolken, danach oft sommerlich

In Wien muss sich die Sonne den Himmel am Freitag zunächst noch mit zahlreichen Wolken teilen. Bis über Mittag sind einzelne kurze Regenschauer möglich, ehe sich am Nachmittag wieder häufiger die Sonne zeigt. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad. Der Samstag startet sonnig und es bleibt überwiegend trocken. Auch am Sonntag zeigt sich immer wieder die Sonne, allerdings ziehen zeitweise dichtere Wolken durch und leichte Regenschauer sind nicht ausgeschlossen, so die Prognosen der GeoSphere Austria. Am Montag wird das Wetter schließlich wechselhaft mit Sonne, Quellwolken und einzelnen Regenschauern. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 25 und 29 Grad.

©5 Minuten Auf die Wienerinnen und Wiener wartet warmes Sommerwetter mit leichten Regenschauern.

Kärnten: Viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen

Für Kärnten sieht die Prognose nach den turbulenten Unwettern der letzten Tage (am Montag galt teils sogar „Warnstufe Rot“) besonders freundlich aus. Bereits am Freitag bleibt es meist trocken, auch wenn von Nordwesten zeitweise Wolken durchziehen. Die Temperaturen erreichen angenehme 24 bis 28 Grad. Am Samstag dominiert im ganzen Bundesland der Sonnenschein, ehe am Sonntag doch wieder Regen möglich ist. Aber halb so schlimm: „Einzelne Schauer sind über den Bergen nachmittags nicht ganz ausgeschlossen, bleiben aber die Ausnahme“, so die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Insgesamt bleibt das Wochenende in Kärnten somit freundlich und sommerlich warm, ohne die Ausnahmetemperaturen der vergangenen Wochen zu erreichen.

©5 Minuten Für Kärnten wird zum Wochenende hin besonders schönes Wetter prognostiziert.

Steiermark: Nach einzelnen Schauern folgt viel Sonne

Auch die Steiermark musste nach großer Hitze zur Wochenmitte hin mit Unwettern kämpfen. Mit einer Neuauflage an Gewittern muss die grüne Mark kommendes Wochenende glücklicherweise nicht rechnen. Laut Prognosen der GeoSphere ziehen am Freitagvormittag vor allem in der nördlichen Obersteiermark zwar noch dichtere Wolken durch, vereinzelte Regenschauer sollen jedoch eher schwach ausfallen. Ab Mittag setzt sich dann überall die Sonne durch und der Nachmittag verläuft überwiegend sonnig. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 28 Grad. Der Samstag bringt im gesamten Bundesland viel Sonnenschein. Am Sonntag wird das Wetter wieder etwas abwechslungsreicher. Besonders in der Obersteiermark können sich am Nachmittag einzelne Regenschauer bilden, während es im Südosten meist trocken und mit bis zu 29 Grad sommerlich warm bleibt.