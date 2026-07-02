Stellung am Handy: Bundesheer startet neues Service in Kärnten

In Klagenfurt wurde am Donnerstag ein neues Online-Angebot fürs Bundesheer vorgestellt: Stellungspflichtige können künftig vieles rund um die Stellung direkt am Handy erledigen.

Die Stellung bekommt ein digitales Vorzimmer: Am Donnerstag, dem 2. Juli, präsentierten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und Digitalisierungs-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) in Klagenfurt das neue digitale Stellungsverfahren über „bundesheeronline.at“. Kärnten macht dabei den Anfang. Nach der erfolgreichen Einführung soll das Angebot bis Oktober 2026 in ganz Österreich ausgerollt werden. Für Stellungspflichtige heißt das: weniger Papier, mehr Handy – zumindest, wenn sie das freiwillig nutzen wollen.

Freiwillig digital

Ab dem Infoschreiben für den digitalen Stellungsprozess können sich Stellungspflichtige auf „bundesheeronline.at“ registrieren. Danach läuft die weitere Kommunikation ausschließlich digital. Wer also bisher auf Briefe gewartet hat, bekommt künftig vieles direkt aufs Handy. Auch Anträge, etwa zur Verschiebung des Stellungstermins oder auf Stellung in Absenz, können elektronisch eingebracht werden.

©HBF / Carina Karlovits | Stellungspflichtige können künftig freiwillig wichtige Schritte rund um die Stellung am Handy erledigen.

Daten vorab senden

Vor dem Termin können Stellungspflichtige auch Angaben zu Ausbildung, Stammdaten und Gesundheitsinformationen digital bereitstellen. Damit soll der Ablauf schneller und einfacher werden – für die jungen Menschen und für die Verwaltung. Pröll bringt es so auf den Punkt: „einmal Daten eingeben, nicht mehrfach erfassen.“ Auch Ladung, Infos und Bahngutschein sollen künftig digital statt per Brief kommen.

Talente im Blick

Wer möchte, kann zusätzlich ein Talentetool nutzen. Dieses soll passende Informationen zu möglichen Einsatzfeldern während des Grundwehrdienstes liefern. So erfahren Stellungspflichtige schon vorab, wo ihre Fähigkeiten beim Bundesheer gefragt sein könnten. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner betont dabei die Rolle der Grundwehrdiener: „Grundwehrdiener sind das Fundament unseres Bundesheeres.“

Weitere Schritte

„bundesheeronline.at“ gibt es bereits seit 2023. Laut Bundesheer sind dort mittlerweile mehr als 90.000 Nutzer registriert, mehrere Zehntausend Verfahren wurden bereits digital abgewickelt. Das neue Projekt „Digitalisierung Wehrdienst“ baut darauf auf. Geplant sind weitere Funktionen, etwa das digitale Nachreichen von Dokumenten, die Bekanntgabe des Einberufungswunsches und die digitale Bereitstellung von Ergebnisdaten.