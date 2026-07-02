QimiQ-Insolvenz: Jetzt gibt es neue Hoffnung

Für das insolvente Unternehmen QimiQ könnte sich das Blatt noch wenden: Weil derzeit mit einem möglichen Investor verhandelt wird, wurde die Entscheidung über den Sanierungsplan vertagt.

Bereits im März wunderten sich Supermarktkunden in ganz Österreich darüber, dass das beliebte Sahneprodukt „QimiQ“ aus den Regalen verschwunden ist. Schuld war nicht etwa die große Nachfrage, sondern finanzielle Probleme des Unternehmens. Am 7. April wurde schließlich ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Vermögen des Salzburger Unternehmens eröffnet. Doch QimiQ arbeitet weiter an seiner Sanierung. Wie der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am Donnerstag (2. Juli) mitteilte, laufen derzeit Gespräche mit einem möglichen Investor.

Entscheidung erst Anfang August

Eigentlich hätte am Donnerstag bereits über den Sanierungsplan entschieden werden sollen. Daraus wird vorerst aber nichts. Die Verhandlung wurde auf 6. August vertagt, damit die Verhandlungen mit einem potenziellen Investor abgeschlossen werden können. Ob dieser tatsächlich einsteigt und damit zur Rettung des Unternehmens beiträgt, ist derzeit noch offen.

Millionenforderungen im QimiQ-Insolvenzverfahren

Im Insolvenzverfahren haben bisher laut Angaben des KSV1870 195 Gläubiger Forderungen in der Höhe von rund 6,3 Millionen Euro angemeldet. Davon wurden bisher etwa 4,2 Millionen Euro anerkannt. Forderungen in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro sind derzeit noch strittig. Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern einen Sanierungsplan an. Dieser sieht vor, dass sie 20 Prozent ihrer Forderungen innerhalb von zwei Jahren erhalten.

Leere Regale waren erstes Warnsignal

Für viele Konsumenten war schon Wochen vor der Insolvenz klar, dass bei QimiQ etwas nicht stimmt. Ende März berichteten zahlreiche Leser von leeren QimiQ-Regalen in Supermärkten. Damals wurde bekannt, dass das Unternehmen mit Lieferproblemen zu kämpfen hatte. Kurz darauf folgte die Insolvenz. Anfang April eröffnete das Landesgericht Salzburg schließlich ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über das Unternehmen.

Steigende Kosten brachten QimiQ in Bedrängnis

Als Gründe für die wirtschaftliche Schieflage nannte QimiQ unter anderem stark gestiegene Milchpreise, verspätete Zahlungen internationaler Großkunden und einen zwischenzeitlichen Lieferstopp. Trotz der Insolvenz wurde die Produktion damals schrittweise wieder aufgenommen. Ob die beliebte Sahnebasis langfristig am Markt bleibt, dürfte nun wesentlich davon abhängen, ob die Gespräche mit dem potenziellen Investor erfolgreich abgeschlossen werden. Anfang August könnte feststehen, wie es mit QimiQ weitergeht.