Elektroschocker im Freibad: Bademeister nach Vorfall sofort entlassen

Ein Vorfall in einem Freibad in Oberösterreich sorgt für Entsetzen: Ein Bademeister soll Badegäste, darunter auch Kinder, mit einem Elektroschocker eingeschüchtert haben. Der Mitarbeiter wurde sofort entlassen.

Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag in einem Freibad in Frankenmarkt im Bezirk Vöcklabruck. Nach Angaben der Polizei wollte ein Bademeister rund eine halbe Stunde vor Badeschluss die noch im Wasser befindlichen Badegäste dazu bringen, das Becken zu verlassen. Dabei soll der Mann einen Elektroschocker aus seiner Hosentasche gezogen, ihn in die Höhe gehalten und ausgelöst haben. Augenzeugen berichteten von sichtbaren Funken sowie dem typischen Knistern des Geräts. Besonders Kinder sollen sich zu diesem Zeitpunkt noch im Wasser befunden haben.

Mitarbeiter sofort gestoppt

Der Ehemann der Badpächterin wurde auf die Situation aufmerksam und schritt laut Medienbericht sofort ein. Er nahm dem Mitarbeiter den Elektroschocker ab und brachte ihn vom Beckenbereich weg. Die Konsequenzen folgten umgehend: Der Bademeister wurde fristlos entlassen. Auch die Gemeinde reagierte auf den Vorfall. Nachdem Bürgermeister und Behörden informiert worden waren, erhielt der ehemalige Mitarbeiter zusätzlich ein Betretungsverbot für das Freibad. Die Polizei erstattete eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft. Diese wird nun prüfen, ob strafrechtliche Schritte eingeleitet werden.

Elektroschocker sind nicht grundsätzlich verboten

Elektroschocker dürfen in Österreich grundsätzlich von Personen ab 18 Jahren legal besessen werden. Anders verhält es sich bei sogenannten Tasern, wie sie etwa von der Polizei verwendet werden. Diese gelten als Waffen und unterliegen strengeren gesetzlichen Bestimmungen.