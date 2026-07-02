Kartellverfahren gegen Brau Union: Richterin drängt auf Einigung

Im Kartellverfahren gegen die Brau Union hat die zuständige Richterin den Braukonzern zu Vergleichsgesprächen aufgefordert. Bis zur Fortsetzung des Prozesses im Herbst soll die Sommerpause für eine Lösung genutzt werden.

Im Verfahren geht es unter anderem um die Zusammenarbeit der Brau Union mit Logistikpartnern und um den Vorwurf, der Konzern habe wirtschaftlichen Druck auf Getränkehändler ausgeübt.

Im Verfahren geht es unter anderem um die Zusammenarbeit der Brau Union mit Logistikpartnern und um den Vorwurf, der Konzern habe wirtschaftlichen Druck auf Getränkehändler ausgeübt.

Das Kartellverfahren gegen die Brau Union beschäftigt das Gericht weiter. Im Mittelpunkt stehen Vorwürfe der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), wonach der Braukonzern unzulässigen Einfluss auf unabhängige Getränkehändler genommen haben soll. Die Brau Union weist die Vorwürfe zurück. Nach dem jüngsten Verhandlungstag wird das Verfahren nun im September fortgesetzt. Zum Abschluss der Verhandlung richtete die Richterin einen deutlichen Appell an die Beteiligten. Sie regte an, die bevorstehende Sommerpause für konstruktive Vergleichsgespräche zu nutzen. Ob eine außergerichtliche Einigung tatsächlich möglich ist, bleibt offen.

Streit um Getränkehändler

Im Verfahren geht es unter anderem um die Zusammenarbeit der Brau Union mit Logistikpartnern und um den Vorwurf, der Konzern habe wirtschaftlichen Druck auf Getränkehändler ausgeübt. Genau diese Punkte untersucht die Bundeswettbewerbsbehörde. Der Braukonzern bestreitet sämtliche Vorwürfe. Während der jüngsten Verhandlung sorgte ein Schriftsatz der Brau Union für Kritik der Richterin. Dieser sollte Aussagen bereits vernommener Zeugen bewerten und die Vorwürfe entkräften. Die Richterin bezeichnete diese Eingabe als „unnötig“. Außerdem konnte ein geladener Zeuge nicht befragt werden, weil ihn die elektronische Ladung nach Angaben des Gerichts nicht erreicht hatte.

Entscheidung noch nicht in Sicht

Bis zum Jahresende sollen im Verfahren noch mehrere Zeugen einvernommen werden. Die nächste Verhandlung ist für 21. September angesetzt. Erst danach dürfte sich abzeichnen, ob das Kartellverfahren mit einem Urteil endet oder doch noch eine Einigung zwischen den Beteiligten erzielt werden kann.