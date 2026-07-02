Der Oberste Gerichtshof hat im Fall René Benko entschieden: Der Schuldspruch wegen betrügerischer Krida bleibt bestehen. In einem weiteren Anklagepunkt muss er sich erneut vor Gericht verantworten.

Der erste Schuldspruch gegen Signa-Gründer René Benko ist rechtskräftig. Der Oberste Gerichtshof (OGH) bestätigte am Donnerstag (2. Juli) Medienberichten zufolge die Verurteilung wegen betrügerischer Krida. In einem zweiten Anklagepunkt bekommt Benko allerdings eine neue Verhandlung. Der OGH entschied über die Rechtsmittel sowohl der Verteidigung als auch der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA). Während Benko den Schuldspruch und das Strafmaß bekämpfte, wandte sich die WKStA gegen einen Teilfreispruch aus dem erstinstanzlichen Urteil.

Zwei Jahre Haft bleiben aufrecht

Das Landesgericht Innsbruck hatte René Benko im Oktober 2025 wegen betrügerischer Krida zu zwei Jahren Haft verurteilt. Der Innsbrucker soll seiner Mutter 300.000 Euro überwiesen und dieses Vermögen dadurch seinen Gläubigern entzogen haben. Diesen Schuldspruch bestätigte der OGH nun. Damit bleibt die Verurteilung in diesem Punkt aufrecht.

Teilfreispruch aufgehoben

Anders entschied das Höchstgericht beim zweiten Anklagepunkt. Dabei geht es um eine Mietvorauszahlung von 360.000 Euro für eine Villa im Innsbrucker Stadtteil Hungerburg. Hier hatte das Landesgericht Benko freigesprochen. Diesen Freispruch hob der OGH nun auf und verwies den Fall zur neuerlichen Verhandlung an das Landesgericht Innsbruck zurück. In diesem Verfahren gilt für Benko weiterhin die Unschuldsvermutung.

Verteidigung sprach von bedarfsorientierten Überweisungen

Bereits im ersten Verfahren stützte sich Benkos Anwalt Thomas Pillichshammer in Bezug auf die 300.000 Euro hauptsächlich auf das Argument, dass die Überweisungen zwischen Benko und dessen Mutter bedarfsorientiert erfolgt seien. Wenn Benko die 300.000 Euro nicht zurücküberwiesen hätte, hätte Benko später entsprechend weniger von seiner Mutter erhalten. Dadurch sei den Gläubigern letztlich kein Vermögen entzogen worden.

Generalprokuratur widersprach

Die Generalprokuratur folgte dieser Argumentation nicht. Aus ihrer Sicht sei das Geld bei Benkos Mutter lediglich „zwischengeparkt“ worden und damit vorübergehend dem Zugriff der Gläubiger entzogen gewesen. Bereits vor der Entscheidung hatte die Generalprokuratur empfohlen, den Schuldspruch zu bestätigen und den Teilfreispruch aufzuheben. Genau dieser Empfehlung folgte der Oberste Gerichtshof nun. Benko selbst nahm an der Verhandlung nicht teil. Er befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft in Innsbruck.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 12:49 Uhr aktualisiert