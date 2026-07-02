Vor WM-Kracher: Spanien-Coach warnt vor Österreichs Wucht

Vor dem WM-Duell mit Österreich zeigt Spaniens Teamchef Luis de la Fuente großen Respekt. Er sieht im ÖFB-Team einen Gegner, der mit Kraft, Pressing und Disziplin richtig weh tun kann.

Am Donnerstag um 21 Uhr MESZ wartet bei der WM 2026 in Nordamerika ein echter Kracher: Österreich trifft im Sechzehntelfinale auf Spanien. Die Rollen wirken klar verteilt, doch Spaniens Teamchef Luis de la Fuente redet den Gegner nicht klein. Im Gegenteil: Er beschreibt Österreich als Mannschaft, die körperlich stark ist, viele Luftduelle gewinnt und mit großer Ordnung spielt. Besonders das Pressing der ÖFB-Elf hat er genau im Blick. „Sie spielen zunehmend intensiver“, sagt De la Fuente über Österreich. Für ihn passt diese Spielweise genau zu den Spielern im österreichischen Team: „Dieser Stil passt wunderbar zu ihnen.“

Zwei Wege zum Sieg

Spanien will trotzdem nicht von seiner Linie abweichen. Der Europameister setzt weiter auf viel Ballbesitz, Geduld und saubere Pässe. De la Fuente erwartet ein Spiel, in dem zwei sehr verschiedene Ideen aufeinanderprallen. „Wir werden sehen, welcher der sehr gegensätzlichen Ansätze sich durchsetzen wird“, meint er. Sollte Österreich tief stehen und die Räume eng machen, müsse Spanien besonders genau werden. Vor allem rund um den Strafraum dürfe der letzte Pass nicht schlampig kommen. De la Fuente weiß: Chancen allein reichen gegen Österreich nicht, sie müssen auch sitzen.

Yamal ist bereit

Rückenwind gibt den Spaniern der Zustand von Lamine Yamal. Der Jungstar hatte vor dem Turnier mit Problemen am Oberschenkel zu kämpfen, kommt nun aber immer besser in Fahrt. Eine klare Minuten-Grenze für ihn gibt es laut De la Fuente nicht. „Lamine kann spielen, solange wir es von ihm wollen.“ Auch bei Rodri und Pedri sieht der Coach eine positive Entwicklung. Beide standen zuletzt in der Kritik, doch De la Fuente fordert Geduld und Respekt für seine Mittelfeldspieler ein. Das Turnier sei lang, die Reisen seien kräfteraubend, trotzdem sieht er sein Team körperlich bereit.

Serie im Nacken

Ganz ohne Druck geht Spanien aber nicht in dieses Spiel. Seit dem WM-Finale 2010 hat die spanische Nationalmannschaft kein K.-o.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft mehr gewonnen. 2014 war schon in der Gruppenphase Schluss, 2018 und 2022 folgte jeweils das Aus im Elfmeterschießen. De la Fuente sieht darin aber keine Last, sondern eine Aufgabe. Er verweist darauf, dass dieses Team schon öfter Rekorde gebrochen habe. Gleichzeitig bleibt er vorsichtig: Man müsse auf den Platz gehen, Fehler vermeiden und jede Situation annehmen.

Wird es zum Elfmeterschießen kommen?

Auch ein mögliches Elfmeterschießen ist bei Spanien längst Thema. De la Fuente betont, dass dabei nicht nur die Technik zählt. Der Kopf spiele eine große Rolle, weil manche Spieler unter Druck leiden und andere genau diese Momente mögen. Spanien habe sich auf verschiedene Spielverläufe vorbereitet. Trotzdem bleibt der Coach bei einer einfachen Botschaft: Erst muss gespielt werden. Österreich bekommt also keinen Respekt geschenkt, sondern erarbeitet ihn sich mit genau jener Art Fußball, vor der Spanien nun offen warnt.