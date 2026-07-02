EU-Klatsche für Google: Milliardenstrafe bleibt bestehen

Schwere Schlappe für Google: Der Europäische Gerichtshof bestätigte eine Rekordstrafe in Milliardenhöhe. Die Richter sehen es als erwiesen an, dass der Konzern seine Marktmacht missbraucht hat.

Schwere Niederlage für Google: Der US-Technologiekonzern muss eine Milliardenstrafe der Europäischen Union endgültig bezahlen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) bestätigte am Donnerstag ein Bußgeld in Höhe von 4,1 Milliarden Euro. Hintergrund sind Wettbewerbsverstöße rund um das Smartphone-Betriebssystem Android. Mit dem Urteil geht ein jahrelanger Rechtsstreit zu Ende. Die Richter kamen zum Schluss, dass Google seine Marktmacht missbraucht hat, um die eigene Suchmaschine und den Browser Chrome auf Android-Geräten zu bevorzugen.

Darum wurde Google bestraft

Konkret geht es um die vorinstallierten Apps auf Android-Smartphones und den Vorwurf, dass Hersteller, die Google-Dienste auf ihren Geräten anbieten wollten, gleichzeitig ein ganzes Paket an Google-Anwendungen installieren mussten – darunter die Google-Suche und den Browser Chrome. Die EU-Kommission ortete einen Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln nd verhängte bereits 2018 eine Strafe von 4,3 Milliarden Euro gegen den Megakonzern. Durch die Kopplungspraktik habe Google sichergestellt, dass Browser und Suchmaschine des Konzerns auf quasi allen Android-Geräten vorinstalliert war.

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EU-Kommission kritisiert auch weitere Vereinbarungen

Außerdem kritisierte die EU Vereinbarungen, die Gerätehersteller daran hinderten, Smartphones mit alternativen Android-Versionen auf den Markt zu bringen. Demnach sollen Anbieter von Geräten mit Google-Diensten daran gehindert worden sein, nicht von Google genehmigte Android-Versionen auf ihren Geräten anzubieten. Dadurch habe Google seine dominante Stellung im Suchmaschinenmarkt abgesichert und gleichzeitig seine Werbeeinnahmen geschützt.

Strafe leicht reduziert

Die EU-Kommission hatte wie erwähnt ursprünglich eine 4,3-Milliarden-Euro-Strafe verhängt – die höchste Wettbewerbssanktion ihrer Geschichte. Bereits 2022 reduzierte das Gericht der Europäischen Union den Betrag jedoch auf 4,1 Milliarden Euro, weil ein Teil der Vorwürfe rechtlich nicht ausreichend belegt worden sei. Gegen diese Entscheidung legte Google Berufung ein. Der EuGH wies diese nun endgültig zurück.

Nicht die erste Strafe für Google

Google hatte argumentiert, die Kopplung der Apps sei notwendig gewesen, um die Investitionen in das kostenlose Betriebssystem Android zu finanzieren. Während des Verfahrens änderte der Konzern seine Geschäftspraktiken bereits. Es ist übrigens nicht die erste Milliardenstrafe, die den Megatechnologiekonzern trifft. Die EU-Wettbewerbshüter haben Google in den vergangenen Jahren mehrfach wegen Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht belangt. So etwa 2024, als der Konzern zu einer Geldbuße von 2,4 Milliarden Euro verurteilt wurde, da Google den eigenen Preisvergleichsdienst gegenüber Konkurrenzdiensten bevorzugt hat.

Grüne sehen Entscheidung als „wichtiges Signal“

Süleyman Zorba, Digitalisierungssprecher der Grünen, begrüßt die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs: „Diese Entscheidung ist ein wichtiges Signal an US-Konzerne, dass die EU es ernst meint mit fairem Wettbewerb.“ Weiters betont er, dass auch US-Konzerne verstehen müssten, dass europäisches Kartellrecht sowie der Digital Markets Act „gekommen sind, um zu bleiben“.