„Verlängerung möglich!“: Experte Pacult beschwört Spanien-Wunder

Das ÖFB-Team vor dem Showdown am Donnerstagabend. Im Sechzehntelfinale der Fußball-WM geht es für das Team um Ralf Rangnick gegen den haushohen Favoriten und Europameister Spanien. Doch Peter Pacult ist nicht bange davor!

„Spanien ist großer Favorit, doch personell haben sie a bissl Probleme“, weiß Experte Peter Pacult. „Sie haben angeschlagene Spieler, die aus langen Verletzungen zurück kamen – man weiß nie, wie das funktioniert.“ Natürlich ist auch bei der Rapid-Legende der Respekt vor Ausnahme-Dribbler Lamine Yamal groß. „Doch Spanien ist nicht nur er“, so Pacult, „die ganze Mannschaft ist irrsinnig stark im Ballbesitz, allein ist es ein großes Manko, dass sie keinen klassischen Knipser haben.“

Pacult: „Wir haben gute Chancen“

Laut des Ex-Trainers des WAC und der Austria Klagenfurt läge Österreichs Chance im Konterspiel: „Da haben wir unsere Möglichkeiten, dass sie hinten Räume öffnen, dass der Gegner gut umschaltet, die Konter ausspielt. Die Qualität haben wir schon!“ Wird es nach dem Algerien-Drama Umstellungen geben? Pacult: „Ich glaube nicht, dass Ralf viel umdreht. Wenn man Laimer als linker Verteidiger stellt, dann nimmt man ihm die Stärke weg. Es ist hervorragend, was er rechts für Druck machen kann. Wir haben gute Chancen in die Verlängerung zu kommen, und dann hat man ja an Paraguay gesehen, was möglich ist…“