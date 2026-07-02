Unwetter zerstören Maisfelder: Ernteausfälle und Millionenschäden

Sturm, Hagel und Starkregen haben in den vergangenen Tagen massive Schäden in der Landwirtschaft verursacht. Zahlreiche Maisfelder wurden zerstört, in vielen Fällen ist die Ernte nicht mehr zu retten.

Die heftigen Unwetter der vergangenen Tage haben auf Österreichs Feldern deutliche Spuren hinterlassen. Besonders betroffen ist der Maisanbau: Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h knickten Pflanzen um oder rissen sie samt Wurzeln aus dem Boden. Allein in Oberösterreich wird der Schaden derzeit auf rund 750.000 Euro geschätzt. Österreichweit beläuft sich die Schadenssumme bereits auf mehr als vier Millionen Euro.

Ganze Maisfelder stehen vor dem Totalausfall

Vor allem im Hausruckviertel sowie in Teilen des Inn- und Mühlviertels sind die Auswirkungen dramatisch. Laut Wolfgang Winkler von der Österreichischen Hagelversicherung sind zahlreiche Maispflanzen so schwer beschädigt, dass sie sich nicht mehr erholen können. „Dort, wo die Pflanzen abgebrochen oder überhaupt entwurzelt sind, geht es in Richtung Totalschäden.“ Für viele Betriebe bedeutet das den Verlust der gesamten Maisernte auf einzelnen Flächen.

Zehntausende Euro Schaden für einzelne Betriebe

Je nach Größe der Anbauflächen können die finanziellen Folgen erheblich sein. Betriebe mit rund 20 Hektar Mais müssen laut Hagelversicherung mit Schäden von 30.000 bis 40.000 Euro rechnen. Wo die Maiskulturen vollständig zerstört wurden, bleibt häufig nur noch die Möglichkeit, Grünklee als Ersatz anzubauen. Den Ernteausfall kann das allerdings nicht wettmachen. Für die Hagelversicherung zählt das laufende Jahr bereits jetzt zu den außergewöhnlichsten der vergangenen Jahre. Bereits Anfang Mai kam es zu ungewöhnlich schweren Hagelereignissen, seither folgten beinahe wöchentlich neue Gewitter mit Sturm, Starkregen und Überschwemmungen.

Häufung der außergewöhnlichen Wetterereignisse

„Fast jede Woche gab es stärkere Gewitter mit Hagel, Sturm und Überschwemmungen“, erklärt Winkler. Diese Häufung außergewöhnlicher Wetterereignisse sei für diese Jahreszeit alles andere als üblich. Rund 90 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe sind mittlerweile gegen Hagelschäden versichert. Das mildert zwar die finanziellen Folgen, ersetzt jedoch nicht die verlorene Ernte. Für viele Landwirte bleibt daher die Hoffnung, dass sich das Wetter in den kommenden Wochen stabilisiert und weitere Unwetter ausbleiben.