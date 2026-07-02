Hitzewelle im Juni „eine der extremsten in der Messgeschichte“

Zwei Wochen lang schwitzte Österreich bei Temperaturen bis zu 40 Grad. Trotzdem schaffte es der Juni 2026 nicht an die Spitze der Temperaturrekorde. Warum das so ist – und weshalb sich die Trockenheit jetzt zuspitzt.

Im Juni erlebte Österreich eine außergewöhnliche Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 40,1 Grad. Dennoch reicht es laut der vorläufigen Klimabilanz der GeoSphere Austria nur für Platz vier der wärmsten Juni-Monate seit Beginn der Messungen.

Hitze-Rekord im Juni

Vor allem die zweite Monatshälfte hatte es in sich. Vierzehn Tage lang sorgte eine außergewöhnliche Hitzewelle für Rekordtemperaturen. An 157 von 277 Messstationen wurden neue Juni-Höchstwerte gemessen. Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria erklärt:

In der zweiten Monatshälfte erlebte Österreich eine der extremsten Hitzewellen in der Messgeschichte des Landes. Vergleichbare Hitzewellen gab es davor nur in den Monaten Juli oder August, für einen Juni wurden allerdings neue Maßstäbe gesetzt.“

Warum der Juni trotzdem nicht auf Platz eins landete

Dass der Juni trotz der Rekordhitze nicht der wärmste der Messgeschichte wurde, hat einen einfachen Grund. Die erste Monatshälfte verlief deutlich kühler. „Vor der Hitzewelle lagen die Temperaturen nahe am Klimamittel, vom 10. bis zum 12. Juni sogar deutlich darunter. Dadurch entwickelte sich der Juni 2026 trotz der extrem hohen Temperaturen nicht zum wärmsten Juni der Messgeschichte Österreichs“, erläutert Wetterexperte Orlik. So wurden etwa am 16. Juni in Zwettl im Waldviertel nur 3,1 Grad gemessen. Am Brunnenkogel in Tirol sank die Temperatur am 11. Juni sogar auf minus 10,1 Grad. Erst ab dem 17. Juni rollte die Hitzewelle durchs Land.

Extreme Trockenheit nahm zu

Laut GeoSphere Austria hat sich die bereits seit Dezember 2025 anhaltende Trockenheit durch die Hitzewelle nochmals deutlich verschärft, obwohl in der ersten Monatshälfte im gesamten Bundesgebiet immer wieder Regen fiel. Besonders von der Trockenheit betroffen sind Niederösterreich, Wien und das Nordburgenland. Aber auch in vielen anderen Regionen Österreichs fiel zu wenig Niederschlag, um die ausgetrockneten Böden ausreichend mit Feuchtigkeit zu versorgen. Für Landwirtschaft, Natur und Wasserversorgung dürfte die anhaltende Trockenheit deshalb auch in den kommenden Wochen ein brennendes Thema bleiben. So sprach die Landwirtschaftskammer erst gestern von einem drohenden Minus von 15 Prozent bei der heurigen Getreideernte.