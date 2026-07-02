Ermittlungen laufen: Supermarkt-Mitarbeiter soll Teenies belästigt haben

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt derzeit gegen einen Verdächtigen, der in Favoriten in einem Supermarkt gearbeitet hat, das bestätigt die Wiener Polizei auf Nachfrage von 5 Minuten. Es liegen drei Verdachtsfälle vor. Die Opfer sind rund 14 und 15 Jahre alt. Für den Mann gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

Sexuell belästigt und genötigt?

Die Vorwürfe wiegen schwer, denn es geht um sexuelle Belästigung bzw. Nötigung. In einem Supermarkt soll es zu Vorfällen gekommen sein. Die drei Fälle wurden zur Anzeige gebracht. Medienberichten zufolge wurden die betroffenen Mädchen bereits einvernommen. Festnahme hat derzeit keine stattgefunden, der Mann soll mittlerweile in einem anderem Supermarkt arbeiten, wo es bislang zu keinen Auffälligkeiten gekommen sein soll, heißt es abschließend. Die Ermittlungen laufen.