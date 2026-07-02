Österreichs Ski-Asse drücken ÖFB-Burschen gegen Spanien die Daumen

In Österreich wird vor dem Spiel gegen Spanien nicht nur auf der Couch mitgefiebert: Auch aus dem Herren-Ski-Kader kommen jetzt Glückwünsche für die ÖFB-Burschen.

Wenn Österreich gegen Spanien spielt, bleiben offenbar nicht nur Fußballfans am Ball. Auch der österreichische Herren-Ski-Kader drückt den ÖFB-Burschen die Daumen. Statt Skibrille, Skitstecken und Starthaus geht es diesmal um’s Anfeuern aus der Ferne.

„Auf geht’s Jungs“

Patrick Feurstein macht daraus keine lange Rede. Seine Botschaft passt in einen Atemzug und sitzt trotzdem: „Auf geht’s Jungs, alles Gute gegen Spanien!“ Mehr braucht es manchmal nicht. Kein großes Drumherum, kein komplizierter Matchplan, einfach nur ein sportliches Schulterklopfen vor dem Spiel. Man hört fast das Abklatschen mit. Auch der Kärntner Marco Schwarz schickt eine persönliche Botschaft an das Nationalteam. „Lieber David, liebes Nationalteam, ich wünsche euch alles Gute, drücken euch natürlich feste Daumen und ihr schafft es!“ Joshua Sturm hält es ebenfalls kurz, aber mit ordentlich Zug nach vorne. Sein Zuruf lautet: „Auf geht’s Jungs, gehen wir!“ Genau solche Sätze passen zu einem Spiel, bei dem viele daheim wohl nicht ruhig sitzen bleiben werden.