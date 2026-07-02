WM-Kracher: Mit diesem Konzept möchte Österreich die Spanier schlagen

Am heutigen Donnerstag um 21 Uhr tritt Österreichs Fußballnationalmannschaft im WM-Sechzehntelfinale in Los Angeles gegen Spanien an. Obwohl die ÖFB-Auswahl als klarer Außenseiter in die Begegnung geht, rechnet man sich durchaus Chancen aus. Ein Grund zur Hoffnung ist die Tatsache, dass auch die großen Stars der Spanier beim Turnier in Nordamerika bislang noch nicht in absoluter Bestform aufgetreten sind.

Spanien noch etwas holprig unterwegs

Der Start in die Endrunde verlief für „La Roja“ mit einem torlosen Remis gegen Kap Verde zunächst etwas holprig. Erst danach kam die Offensive richtig in Schwung, was maßgeblich an Superstar Lamine Yamal lag. Beim souveränen 4:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien glänzte er mit einem Treffer und einer Torvorlage. Im Anschluss sicherte sich die Elf von Trainer Luis de la Fuente durch einen hart erkämpften 1:0-Sieg über Uruguay den Platz an der Sonne in der Gruppe H und löste damit das Ticket für das K.o.-Spiel in Kalifornien.

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Portugal und Kroatien warten

Für Österreich glich der Weg in die Finalrunde einer echten Achterbahnfahrt. Nach einem 3:1-Auftakterfolg gegen Jordanien in der Gruppe J musste sich das Team gegen Lionel Messis Argentinien mit 0:2 geschlagen geben. Im entscheidenden und überaus dramatischen letzten Gruppenspiel gegen Algerien war es schließlich Saša Kalajdžić, der seinem Team in letzter Minute das rettende 3:3-Unentschieden sicherte. Der Last-Minute-Treffer ermöglicht das Aufeinandertreffen mit dem amtierenden Europameister. Auf den Sieger dieses Duells wartet bereits am 6. Juli in Dallas der nächste Hochkaräter im Achtelfinale – es geht entweder gegen Portugal oder Kroatien.

„Brauchen wir eine absolute Topleistung“

Teamchef Ralf Rangnick ordnet die Ausgangslage vor der Partie wie folgt ein: „Spanien ist gespickt mit herausragenden, technisch versierten Einzelspielern. Wir müssen schauen, dass wir es schaffen, immer wieder auch Druck auszuüben, aber dafür brauchen wir eine absolute Topleistung. In diesem Bereich waren wir in den bisherigen drei Spielen noch nicht das gesamte Spiel am obersten Level. Wir haben gegen den amtierenden Weltmeister gespielt, jetzt spielen wir gegen den amtierenden Europameister. Viel mehr geht nicht.“