Causa Lebensversicherung: Freispruch für HC Strache

Es ist bereits der fünfte Verhandlungstag und der heutige Donnerstag, 2. Juli, war der letzte Tag. Es geht um die Causa: Lebensversicherung – wir haben berichtet. Der vorsitzende Richter teilte bereits in einer Verhandlungpause mit, dass man mit einer Urteilsverkündigung gegen 17 Uhr rechnen könne. Der Senat hat sich rund 40 Minuten beraten. Wie Medien berichten wurden beide Angeklagten freigesprochen.

Causa Lebensversicherung

Dem ehemaligen Vizekanzler wird Untreu vorgeworfen. Er soll versucht haben, sich die Prämie einer durch die Wiener FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung auszahlen zu lassen. Diese hatte die Versicherung im Jahr 2007 für die Dauer von zehn Jahren abgeschlossen. Die Familie hätte die Prämie im Falle seines Ablebens bekommen. Sollte der Erlebensfall eintreten, war die Partei bezugsberechtigt. Laut Anklage soll Strache ohne Rücksprache mit den vorgesehenen Verantwortlichen der FPÖ eine gravierende Änderung durchgeführt haben: Er soll sich selbst Bezugsberechtigten angeführt haben. Es gehe dabei um 300.000 Euro.

Letzter Prozesstag am Wiener Landesgericht

Wie aus Medienberichten hervorgeht, sagte HC Strache am Ende des Beweisverfahrens, dass die Versicherung 2007 auf ihn übertragen worden wäre. Sie sei zuerst für seinen Vorgänger Hilmar Kabas abgeschlossen worden. Strache spricht in weiterer Folge davon, dass nun „alle Amnesie“ hätten, laut ihm sei es „enttäuschend“, dass sich keiner seiner ehemaligen Parteikollegen daran erinnern könne oder wolle. Schriftlich liege dazu keine Bestätigung vor. Strache sprach auch von Morddrohungen gegen ihn, während er noch aktiv war, daher hätte die Versicherung im Falle seines Ablebens seiner Mutter und den Kindern zugute kommen sollen.

Rund 940.000 Euro einbezahlt

Zudem gibt es einen Mitangeklagten im Prozess. Diesem und auch HC Strache wird vorgeworfen die Versicherungspolizze zu Straches Gunsten geändert zu haben. Der Mitangeklagte soll sich Medienberichten zufolge, dazu durch diesen und einen FPÖ-Anwalt gedrängt gefühlt haben, die Versicherungspolizze zu ändern. Dem widersprach HC Strache, dies sei laut ihm gar nicht möglich gewesen, denn „die hätten mich durch Sonne und Mond geschossen“, heißt es weiter. In die Lebensversicherung wurden rund 940.000 Euro einbezahlt. Die Anklage sieht ein sogenanntes „In-Sich-Geschäft“, denn Strache habe als Begünstigter aber auch als Vertreter der Partei (frühere Begünstigste) unterschrieben.

Mitangeklagter sagte aus

Der Mitangeklagte gab auch an die Zusatzveränderung vom Jahr 2014, mit der Strache als Begünstigter eingetragen wurde, nicht wirklich gelesen zu haben. Außerdem habe es von den Parteigremien kein grünes Licht für die Vereinbarung gegeben. Der Mitangeklagte selbst sei aber davon überzeugt gewesen, dass es zu einer Zustimmung gekommen wäre, wenn dies an die Gremien herangetragen worden wäre. Wie es in einem Bericht des ORF heißt, sagte der Richter zu den Ausführungen des Zweitangeklagten: „Ich habe es ihnen am ersten Tag schon gesagt, ganz überzeugen tun sie mich nicht.“

Weitere Zeugenaussagen

Im Zeugenstand war auch EU-Abgeordneter Harald Vilimsky, welcher aussagte, dass es Gespräche rund um eine Absicherung von Strache gab. Doch er wusste nicht, in welcher Form dies geschehen werde. Nach der Ibiza-Causa wurde er darauf angesprochen. Ein Freund Straches habe ihn gebeten, eine Polizze den zuständigen Stellen in der Partei vorzulegen. Zudem trat FPÖ-Chef Dominik Nepp in den Zeugenstand und betonte, dass er im Jahr 2015 von der Lebensversicherung erfahren habe, doch er habe keine Details dazu gekannt und wusste, so Nepp, nur, dass die Versicherung ihn vor einem abrupten Ende seiner politischen Karriere absichern. Auch Straches Vorgänger Hilmar Kabas wurde befragt. Der Ex-Politiker sagte aus, dass er sich an vieles nicht mehr erinnern könne, auch nicht daran warum er damals auf die Auszahlung der Versicherungssumme verzichtet habe und sich bereit erklärte, mit dem Geld eine Versicherung auf seinen Nachfolger abzuschließen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 16:24 Uhr aktualisiert