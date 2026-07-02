Ab Dezember 2026: ÖBB erhöht Ticketpreise um 3,5 Prozent

Die Preise der ÖBB Standard-Tickets und der ÖBB Vorteilscards erhöhen sich mit 13. Dezember um durchschnittlich 3,5 Prozent, wie die ÖBB in einer Aussendung angeben.

„Das liegt unter der Inflationsrate des Jahres 2025 und entspricht den Tarifanpassungen der Verkehrsverbünde Ost-Region (VOR) oder Steiermark (Verbund Linie). Während auch Autofahren und Fliegen aufgrund der gestiegenen Treibstoffpreise teurer geworden ist, machen die anhaltend hohen Energiepreise und der damit verbundene Kostendruck die Erhöhung der Ticketpreise erforderlich – dennoch ermöglichen die ÖBB trotz Preisanpassung auch weiterhin günstiges Bahnfahren in Österreich“, heißt es von den Bundesbahnen weiter.

ÖBB erhöhen Ticketpreise in Österreich

Dabei bleibt das Preissystem unverändert: Je früher gebucht wird, desto günstiger wird die Reise, wird mitgeteilt. Günstige Sparschiene-Tickets sind weiterhin verfügbar. ÖBB-Tickets sind am Smartphone per ÖBB-App, auf der Website, an den ÖBB-Ticketautomaten und Ticketschaltern in den Bahnhöfen sowie bei externen Vertriebspartnern, wie etwa ausgewählten Tabaktrafik-Filialen in Österreich, Reisebüros, Tourismusverbänden und sonstigen Partnern der ÖBB im In- und Ausland erhältlich.

ÖBB-Preise: Beispiele für ausgewählte Strecken

Wer von Wien nach St. Veit/Glan mit dem Standard-Ticket zum Vollpreis fährt, zahlt am Tag der Abfahrt im Web/in der App ab Mitte Dezember 64,50 Euro statt bisher 62,30 Euro, teilen die ÖBB weiter mit. Für dieselbe Fahrt kostet das Ticket bei Kauf 15 Tage vor Abfahrt im Web/in der App 60,70 Euro. Somit spart man sich 3,80 Euro pro Fahrt/Strecke von Wien nach St. Veit/Glan, wenn man früh bucht, heißt es. Wer von Kufstein nach Linz fährt, zahlt mit Vorteilscard am Tag der Abfahrt im Web/in der App für die 2. Klasse ab Mitte Dezember 33,00 Euro statt bisher 31,90 Euro. Für dieselbe Fahrt kostet das Ticket bei Kauf 15 Tage vor Abfahrt im Web/in der App 31,10 Euro. Wer somit früher bucht, erspart sich 1,90 Euro pro Fahrt/Strecke von Kufstein nach Linz, teilen die ÖBB abschließend mit.